Об этом предупреждает президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов и призывает правительство не принимать это решение. Речь идет о проекте постановления "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)".

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Как это работает сейчас

Почти треть украинцев покупает лекарства именно с помощью маркетплейсов. Большинство аптек подключено к таким системам, которые собирают информацию о наличии лекарств в продаже и актуальные цены. Потребитель только проверяет, в каких аптеках есть нужные ему препараты и сколько они стоят. После этого бронирует лекарства в выбранной им аптеке и в течение 48 часов может прийти, заплатить там и забрать медикаменты.

Маркетплейсы позволяют покупателю мгновенно получить информацию о наличии и цене лекарств. Не надо оббегать несколько аптек (а иногда и полгорода), чтобы найти нужное по лучшей цене. Вся информация отображается в мобильном приложении или на сайте в режиме реального времени.

А еще маркетплейсы заставили аптеки соревноваться за покупателя: когда вы видите все предложения, то выберете лучшее. Сети вынуждены конкурировать за потребителя как ассортиментом, так и скидками (раньше такая конкуренция была менее важной, ведь потребитель часто даже не догадывался, что такие же лекарства можно было купить значительно дешевле прямо за углом. Более того, теперь потребитель может купить именно те лекарства, которые ему нужны, а не те, что есть в наличии в ближайшей аптеке).



Заказывать лекарства сейчас можно в несколько кликов / Скриншот с маркетплейса для бронирования медикаментов

Что предусматривает проект, который может принять правительство

Постановление "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)" содержит п. 159-1 Лицензионных условий, которыми предложение продавать лекарства должно поступать исключительно на веб-сайте лицензиата.

Такие изменения лишат аптеки и потребителей возможности пользоваться прайс-агрегаторами и маркетплейсами. И что тогда? В целом – мы возвращаемся на 10 лет назад. Персонально для каждого – сложности и затраты во времени. Потому что будто у аптек есть свои сайты и там можно лекарства найти, но вы представьте, как вы часами сравниваете цены, сверяете адреса и потом полдня бегаете по городу и ищете, где те лекарства есть по цене, которая устраивает. А если вам нужно какое-то специфическое лекарственное средство, то умножайте время и усилия на несколько раз,

– отмечает президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

По данным пациентских организаций, 30% покупок в аптеках осуществляются через маркетплейсы, аптеки поощряют бронирование онлайн именно скидками, средний размер которых – 15%.

"Маркетплейсы (apteki.ua, tabletki.ua, doc.ua, compendium, mypharmacy.com.ua, zdorovi.ua, medbrowse.com.ua, likie.ua и другие) не продают лекарства, а только бронируют – потребитель приходит в выбранную аптеку, там оплачивает и получает товар. Но основная их ценность – это поиск ближайшей аптеки с нужными лекарствами по приемлемой цене. Поэтому для граждан потеря площадок, на которых можно сравнить цены и проверить наличие нужных лекарственных средств является "откатом" в прошлое, а не положительными изменениями, как указано в пояснительной записке к Постановлению", – говорится в заявлении Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов.

К чему это может привести

Проект постановления предусматривает, что бронировать лекарства можно будет только непосредственно через сайт аптеки. Однако разработка качественного сайта стоит недешево, соответственно, позволить себе его полноценное функционирование смогут только крупные сети. К тому же пациент не будет тратить время и искать вручную дешевое предложение, которое бы еще и было близко к нему.

Так кто же выиграет от запрета маркетплейсов и прайс-генераторов? Не потребитель, не государство и далеко не все аптеки. Выиграют сети, которые безальтернативно будут продавать лекарства те, что захотят и за сколько захотят,

– констатирует Виктор Сердюк (ссылка на пост)

Глобально же, запрет маркетплейсов и прайс-агрегаторов несет риски и для рынка: монополизация крупными сетями, отсутствие конкуренции и как следствие – рост цен для пациентов.

"Отдельная история – это безудержное желание многих сетей заменить лекарства известных производителей, собственными брендами, произведенными, скажем так, не всегда на известных заводах, или вообще диетическими добавками и косметикой, которую предлагают в качестве "заменителя" лекарственным средствам. Понятно, что отсутствие выбора и сравнения лишь будет способствовать такой практике. Ведь потребитель будет получать в аптеке то, что ему будет предлагать фармацевт и только самым настойчивым станет сил продолжить поиск", – добавляет Виктор Сердюк.