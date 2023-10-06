В рамках спецпроекта "Оружие победы" 24 Канал совместно с мужественным брендом Казацкая Рада рассказывает больше об арсенале ВСУ. В этом выпуске мы поговорим о кассетных боеприпасах DPICM М864 – оружии, предоставление которых вызвало бурные дискуссии. Каковы возможности этих снарядов, почему они так пугают врага и как помогают украинским защитникам, читайте дальше в материале.

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Несостоявшееся боевое применение: история создания М864

История кассетных боеприпасов США началась в 1987 году с совместного проекта компаний Chamberlain Manufacturing Corporation, отвечавшей за металлические компоненты, и Talley Defense Systems, создававшей газогенераторы. В том же году американская армия взяла снаряды DPICM М864 на вооружение.

Через 4 года США и союзники начали операцию в Персидском заливе против Ирака, который оккупировал Кувейт. Для военной кампании американцы доставили в зону боевых действий 30 тысяч снарядов с кассетными боеприпасами. Однако их так и не применили из-за отсутствия соответствующего программного обеспечения в компьютерной системе батареи американской армии.

А в 2002 году США прекратили производство этого оружия. Таким образом, до 2023 года эти снаряды так и не прошли так называемое "боевое крещение".

Основные характеристики DPICM М864

DPICM М864 – артиллерийский снаряд калибра 155 миллиметров. То есть, размер боеприпаса унифицирован и фактически может быть использован любой страной-членом НАТО, в которой гаубицы соответствуют стандартам Альянса. Такие сейчас есть у Украины, и наше государство планирует полностью перейти на вооружение образца НАТО, но пока использует как калибр 155 миллиметров, так и советский – 152 миллиметра.

DPICM М864 можно запускать из любой гаубицы стандарта НАТО / Фото Пентагона

Вместе с взрывателем длина снаряда составляет 89,9 сантиметра. Несмотря на такой размер, вес боеприпаса достаточно серьезный – 46,3 килограмма.

Внутри снаряда размещены 72 кассетных боевых элемента:

48 боевых элементов М42 весом по 208 г каждый;

24 боевых элемента М46 весом по 213 граммов каждый.

Боеприпас с этой начинкой может накрывать площадь в радиусе 150 метров от места попадания. Таким образом, DPICM М864 может заменить фактически 10 обычных осколочно-фугасных снарядов.

Максимальная дальность поражения составляет 28,4 километра, при этом снаряд способен лететь со скоростью 830 метров в секунду.



DPICM М864 накрывает площадь в радиусе 150 метров от места попадания.

Кассетные суббоеприпасы не имеют функции самоликвидации, поэтому могут случаться случаи, когда не все боевые элементы детонируют (для

(DPICM М864 такая вероятность составляет около 3%). То есть при использовании одного снаряда 2 суббоеприпаса могут не разорваться.

Почему эти боеприпасы важны для Украины

В июле 2023 года Вашингтон объявил о решении предоставить боеприпасы DPICM М864 Украине. Это решение вызвало немало дискуссий в мире, ведь некоторые страны считали, что лучше избегать применения такого оружия. Однако Россия с первых дней вторжения активно обстреливает кассетными боеприпасами украинцев, чаще всего именно гражданских.

Один кассетный боеприпас DPICM М864 способен заменить десять осколочно-фугасных, поэтому наличие такого оружия очень важно для нашей армии. Американские снаряды помогают покрывать потребности в артиллерии и эффективно уничтожать врага, поскольку взрыв каждого суббоеприпаса позволяет нанести максимальный ущерб оккупантам.



ВСУ эффективно используют кассетные боеприпасы против оккупантов / Фото Генштаба ВСУ

Многие международные конвенции ограничивают применение кассетных боеприпасов, поэтому Украина заверила ОБСЕ, что эти снаряды наша армия использует исключительно для ударов по скоплению врага и его техники, а каждый такой случай обязательно фиксируется.

Помимо ликвидации живой силы врага, DPICM М864 лучше всего подходит для уничтожения бронетехники и инженерных укреплений. А это важный аспект для наступления, ведь ослабить противника и его оборону – необходимая составляющая для дальнейших продвижений.

Украинцы несокрушимые и шаг за шагом прогоняют оккупантов со своей земли! Пока весь мир увлекается нами, Казацкая Рада сопутствует победе. Ведь Казацкая Рада – бренд с украинским характером: безудержный, как оружие, мужественный, как весь наш народ.