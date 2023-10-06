У рамках спецпроєкту "Зброя перемоги" 24 Канал спільно з мужнім брендом Козацька Рада розповідає більше про арсенал ЗСУ. У цьому випуску ми поговоримо про касетні боєприпаси DPICM М864 – зброю, надання якої викликало бурхливі дискусії. Якими є можливості цих снарядів, чому вони так лякають ворога і як допомагають українським захисникам, читайте далі у матеріалі.

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Бойове застосування, яке не відбулося: історія створення М864

Історія касетних боєприпасів США почалася у 1987 році зі спільного проєкту Chamberlain Manufacturing Corporation, яка відповідала за металеві компоненти, та Talley Defense Systems, яка створювала газогенератори. Того ж року американська армія взяла снаряди DPICM М864 на озброєння.

Через 4 роки США та союзники почали операцію в Перській затоці проти Іраку, який окупував Кувейт. Для військової кампанії американці доставили в зону бойових дій 30 тисяч снарядів з касетними боєприпасами. Однак їх так і не застосували через відсутність відповідного програмного забезпечення в комп'ютерній системі батареї американської армії.

А у 2002 році США припинили виробництво цієї зброї. Таким чином, до 2023 року ці снаряди так і не пройшли так званого “бойового хрещення”.

Основні характеристики DPICM М864

DPICM М864 – артилерійський снаряд калібру 155 міліметрів. Тобто розмір боєприпасу уніфікований і фактично може бути використаний будь-якою країною-членом НАТО, в якої гаубиці відповідають стандартам Альянсу. Такі зараз є в України, і наша держава планує повністю перейти на озброєння зразка НАТО, але поки використовує як калібр 155 міліметрів, так і радянський – 152 міліметри.

DPICM М864 можна запускати з будь-якої гаубиці стандарту НАТО / Фото Пентагону

Разом із підривником довжина снаряда становить 89,9 сантиметра. Попри такий розмір, вага боєприпасу доволі серйозна – 46,3 кілограма.

Усередині снаряда розміщені 72 касетні бойові елементи:

48 бойових елементів М42 вагою по 208 грамів кожен;

24 бойові елементи М46 вагою по 213 грамів кожен.

Боєприпас із цією "начинкою" може накривати площу в радіусі 150 метрів від місця влучання. Таким чином, DPICM М864 може замінити фактично 10 звичайних осколково-фугасних снарядів.

Максимальна дальність ураження становить 28,4 кілометра, при цьому снаряд здатен летіти зі швидкістю 830 метрів на секунду.



DPICM М864 накриває площу в радіусі 150 метрів від місця влучання / Фото Пентагону

Касетні суббоєприпаси не мають функції самоліквідації, тому можуть траплятися випадки, коли не всі бойові елементи детонують (для

DPICM М864 така ймовірність становить близько 3%). Тобто при використанні одного снаряда 2 суббоєприпаси можуть не розірватися.

Чому ці боєприпаси важливі для України

У липні 2023 року Вашингтон оголосив про рішення надати боєприпаси DPICM М864 Україні. Це рішення викликало чимало дискусій у світі, адже окремі країни вважали, що краще уникати застосування такої зброї. Проте Росія з перших днів вторгнення активно обстрілює касетними боєприпасами українців, найчастіше – саме цивільних.

Один касетний боєприпас DPICM М864 здатен замінити десять осколково-фугасних, тож наявність такої зброї є надважливою для нашої армії. Американські снаряди допомагають покривати потреби в артилерії та ефективно знищувати ворога, оскільки вибух кожного суббоєприпаса дозволяє завдати максимальної шкоди окупантам.



ЗСУ ефективно використовують касетні боєприпаси проти окупантів / Фото Генштабу ЗСУ

Чимало міжнародних конвенцій обмежують застосування касетних боєприпасів, тому Україна запевнила ОБСЄ, що ці снаряди наша армія використовує виключно для ударів по скупченню ворога та його техніки, а кожен такий випадок обов’язково фіксується.

Окрім ліквідації живої сили ворога, DPICM М864 найкраще підходять також для знищення бронетехніки та інженерних укріплень. А це важливий аспект для наступу, адже ослабити противника та його оборону – необхідна складова для подальших просувань.

Українці незламні та крок за кроком проганяють окупантів зі своєї землі! Поки весь світ захоплюється нами, Козацька Рада супроводжує до перемоги. Адже Козацька Рада – бренд з українським характером: нестримний, як зброя, мужній, як весь наш народ.