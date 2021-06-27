Обстрел президентского вертолета в Колумбии назвали террористическим нападением. Именно поэтому за данные, которые позволят выйти на исполнителей, предлагают аж 3 миллиарда песо.
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Атаку на вертолет считают терактом
Мы не пожалеем усилий, чтобы найти виновных в теракте против президента и его правительственной команды,
– заявил министр обороны Диего Молано.
Генерал Хорхе Варгас, возглавляющий колумбийскую полицию, подчеркнул, что в районе обстрела нашли АК-47.
На борту находился ряд высокопоставленных чиновников
Отметим, что инцидент произошел в муниципалитете Сардината. Вертолет отправлялся в департамент Северный Сантандер. По вертолету произвели по меньшей мере 6 выстрелов.
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На борту находился не только глава государства, но и министр обороны, министр внутренних дел и еще несколько высокопоставленных чиновников. Никто из них не пострадал.