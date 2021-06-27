Обстріл президентського вертольота в Колумбії назвали терористичним нападом. Саме тому за дані, які дозволять вийти на виконавців, пропонують аж 3 мільярди песо.
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Атаку на вертоліт вважають терактом
Ми не пошкодуємо зусиль, аби знайти винних у теракті проти президента та його урядової команди,
– заявив міністр оборони Дієго Молано.
Генерал Хорхе Варгас, який очолює колумбійську поліцію, наголосив, що у районі обстрілу знайшли АК-47.
На борту перебувала низка високопосадовців
Зазначимо, що інцидент стався в муніципалітеті Сардіната. Гелікоптер вирушав у департамент Північний Сантандер. По вертольоту здійснили щонайменше 6 пострілів.
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На борту перебував не лише глава держави, а й міністр оборони, міністр внутршніх справ та ще кілька високопосадовців. Ніхто з них не постраждав.