Обстріл президентського вертольота в Колумбії назвали терористичним нападом. Саме тому за дані, які дозволять вийти на виконавців, пропонують аж 3 мільярди песо.

До теми У Колумбії обстріляли вертоліт із президентом на борту: фото, відео

Атаку на вертоліт вважають терактом

Ми не пошкодуємо зусиль, аби знайти винних у теракті проти президента та його урядової команди,

– заявив міністр оборони Дієго Молано.

Генерал Хорхе Варгас, який очолює колумбійську поліцію, наголосив, що у районі обстрілу знайшли АК-47.

На борту перебувала низка високопосадовців

Зазначимо, що інцидент стався в муніципалітеті Сардіната. Гелікоптер вирушав у департамент Північний Сантандер. По вертольоту здійснили щонайменше 6 пострілів.

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На борту перебував не лише глава держави, а й міністр оборони, міністр внутршніх справ та ще кілька високопосадовців. Ніхто з них не постраждав.

Важливо! Наразі правоохоронці не оприлюднюють жодної інформації про те, хто може стояти за атакою.