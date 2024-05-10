По словам командующего Сухопутных войск Александра Павлюка, основные усилия страна-агрессор сконцентрирует на захвате Луганской и Донецкой области в пределах административных границ. В то же время, оккупанты будут осуществлять попытки атак и на других направлениях. Генерал объяснил цель россиян.

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Враг выбирает главное направление контрнаступления

Павлюк отметил, что оккупанты, вероятно, будут атаковать северо-восточные районы Харькова и Сум.

Россия проверяет стабильность наших линий, прежде чем выбрать наиболее подходящее направление,

– отметил генерал.

Также, по убеждению командующего, оккупанты за два года войны не отказались от своих амбиций захватить столицу. Поэтому, говорит Павлюк, защита Киева остается приоритетной, какой бы сложной ситуация не была на Востоке.

Павлюк рассказал, что для отпора российского контрнаступления готовят десять новых бригад. Часть из них развернут для обороны столицы.

Россия штурмует Часов Яр

Генерал прокомментировал ситуацию и вокруг пока ключевого эпицентра битвы за Донбасс – Часового Яра. По словам Павлюка, потеря Украиной Очеретино позволила России прорвать первую линию обороны и поставить под угрозу жизненно важные пути снабжения.

Командующий указывает, что на этом участке фронта сказывается преимущество врага в воздухе, а также в соотношении артиллерии, которое достигло 20:1. По всему участку фронта российские пушки выпускают в семь раз больше снарядов, чем украинские.

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