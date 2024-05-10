За словами командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка, основні зусилля країна – агресорка сконцентрує на захопленні Луганської та Донецької області в межах адміністративних кордонів. Водночас, окупанти здійснюватимуть спроби атак й на інших напрямках. Генерал пояснив мету росіян.

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Ворог обирає головний напрямок контрнаступу

Павлюк наголосив, що окупанти, ймовірно, атакуватимуть північно-східні райони Харкова та Сум.

Росія перевіряє стабільність наших ліній, перш ніж вибрати найбільш підходящий напрямок,

– зазначив генерал.

Також, на переконання командувача, окупанти за два роки війни не відмовилися від своїх амбіцій захопити столицю. Тому, каже Павлюк, захист Києва залишається пріоритетним, якою б складною ситуація не була б на сході.

Павлюк розповів, що для відсічі російського контрнаступу готують десять нових бригад. Частину з них розгорнуть для оборони столиці.

Росія штурмує Часів Яр

Генерал прокоментував ситуацію й навколо наразі ключового епіцентра битви за Донбас – Часового Яру. За словами Павлюка, втрата Україною Очеретиного дозволила Росії прорвати першу лінію оборони та поставити під загрозу життєво важливі шляхи постачання.

Командувач вказує, що на цій ділянці фронту дається взнаки перевага ворога у повітрі, а також у співвідношенні артилерії, яке сягнуло 20:1. По всій ділянці фронту російські гармати випускають у сім разів більше снарядів, ніж українські.

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