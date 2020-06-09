Владимир Зеленский признался, что хотел заболеть коронавирусом. В двух украинских областях уже почти не осталось больных. Коронавирус может быть "старшим", чем считали до этого. Без каратина количество больных в мире было бы в десятки раз выше. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 9 июня.

Новости о коронавирусе в Украины 9 июня

Статистика распространения коронавируса

По состоянию на 9 июня в Украине обнаружили 27 856 случаев COVID-19. За последние сутки медики обнаружили 394 новых больных.

Обратите внимание Количество новых случаев инфицирования коронавирусом уменьшилось: ситуация в регионах

К сожалению, за сутки умерли еще 13 человек с коронавирусом. Таким образом количество летальных случаев возросло до 810. В то же время за все время пандемии в Украине выздоровели 12417 человек.

Распространение коронавируса в Украине по регионам:

Черновицкая область – 3729 (1150 выздоровели)

Киев – 3523 (925 выздоровели)

Львовская область – 2211 (531 выздоровел)

Ровненская область – 2094 (1093 выздоровели)

Киевская область – 1836 (577 выздоровели)

Ивано-Франковская область – 1602 (992 выздоровели)

Закарпатская область – 1425 (506 выздоровели)

Тернопольская область – 1305 (987 выздоровели)

Харьковская область – 1305 (597 выздоровели)

Винницкая область – 1175 (728 выздоровели)

Волынская область – 1113 (299 выздоровели)

Одесская область – 1010 (376 выздоровели)

Днепропетровская область – 971 (629 выздоровели)

Житомирская область – 935 (500 выздоровели)

Кировоградская область – 562 (422 выздоровели)

Хмельницкая область – 518 (338 выздоровели)

Запорожская область – 499 (290 выздоровели)

Черкасская область – 490 (346 выздоровели)

Николаевская область – 309 (195 выздоровели)

Черниговская область – 304 (81 выздоровели)

Полтавская область – 274 (256 выздоровели)

Донецкая область – 235 (121 выздоровел)

Сумская область – 198 (158 выздоровели)

Херсонская область – 179 (172 выздоровели)

Луганская область – 54 (43 выздоровели).

Зеленский хотел заболеть коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что в определенный момент хотел специально заболеть коронавирусом. Все для того, чтобы, мол, на собственном примере показать украинцам, каково это болеть.

Он пояснил, что таким образом хотел показать людям, что заболеть – это страшно, бывает больно, и самого человека нужно изолировать от других.

Две области уже почти избавились от коронавируса

В Полтавской и Херсонской области почти все больные коронавирусом уже выздоровели. На Полтавщине таких всего осталось 5, а на юге – 4.

При этом в Херсонской области уже несколько дней не фиксируют новых случаев. Зато на Полтавщине с прошлой пятницы зафиксировали только 2 случая. Поэтому именно эти два региона могут стать первыми в Украине, которые преодолеют болезнь.

Аваков хочет, чтобы правоохранителям выдали доплаты с антикоронавирусного фонда

Арсен Аваков обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой о дополнительных выплатах для Министерства внутренних дел. Он просит, чтобы правительство выделило из антикоронавирусного фонда дополнительные деньги на выплаты контролируемым МВД структурам.

Здесь говорится о полиции, Нацгвардии, ГСЧС и Госпогранслужбе. Всего на бонусы для работников Аваков просит 2,5 миллиарда гривен.



Мифы и правда о коронавирусной болезни / инфографика 24 канала

Новости о коронавирус в мире за 8 июня

Статистика заболевания

Всего в мире 7 145 847 человек заболели коронавирусом. Из-за болезни умерли уже 407 067 человек. Зато 3 316 747 больных выздоровели.

К слову Количество больных коронавирусом в мире перевалило за 7 миллионов

Топ-5 стран по количеству инфицированных:

США – 1 961 187 больных; Бразилия – 707 412 больных; Россия – 484 630 больных; Великобритания – 288 834 больных; Индия – 267 652 больных.

Наибольшее падение экономики со времен Второй мировой

Всемирный банк прогнозирует падение мировой экономики на 5,2% в 2020 году. Причиной такого сокращения является пандемия коронавируса и введение карантинных ограничений.

Специалисты, в частности, отмечают, что падение мировой экономики в 2020 году станет самым глубоким со времен Второй мировой войны. Между тем сокращение объемов производства на душу населения коснется крупнейшей части стран с 1870 года.

Протесты в США могут повлиять на эпидемию в США

В США от коронавируса до августа 2020 года могут умереть более 145 тысяч человек. За неделю это число выросло на 5 тысяч человек. Количество прогнозируемых смертей растет постоянно.

Аналитики прогнозируют, что негативно на ситуацию с коронавирусом могут повлиять массовые протесты, которые ежедневно происходят в североамериканской стране.

Коронавирус может быть "старшим"

Спутниковые снимки со стоянок больниц в китайском Ухане, а также поисковые запросы в сети, указывают на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться в Китае значительно раньше, чем об этом ранее заявляли.

Вероятно, с симптомами, похожими на эту инфекцию, люди обращались к медикам еще с августа. В ходе исследования ученые обнаружили резкое увеличение транспорта возле больниц, начиная с августа 2019 года.

Сколько людей могли заболеть без карантина

Карантинные мероприятия и социальное дистанцирование помогло избежать 62 миллионов случаев заражения коронавирусом только в шести странах мира.

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли изучили эффект от действий власти в Китае, США, Южной Кореи, Италии, Франции и Иране.



Как безопасно летать в самолетах во время пандемии коронавируса / инфографика 24 канала

Исследования коронавируса

Новые данные о бессимптомных носителях

Всемирная организация здравоохранения заявила, что бессимптомные носители коронавирусной инфекции редко способствуют распространению болезни. Мол, когда у человека нет симптомов, то он редко распространяет болезни.

Ранее научное сообщество считало, что коронавирусный патоген может передаваться от человека к человеку, даже если у носителя нет симптомов или признаков болезни. ВОЗ заявила, что такой путь распространения возможен, но он не является основным.