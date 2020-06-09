Володимир Зеленський зізнався, що хотів захворіти на коронавірус. У двох українських областях вже майже не залишилося хворих. Коронавірус може бути "старшим", ніж вважали до цього. Без каратину кількість хворих у світі була б в десятки разів вищою. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 червня.

Новини про коронавірус в Україні 9 червня

Статистика поширення коронавірусу

Станом на 9 червня в Україні виявили 27 856 випадків COVID-19. За останню добу медики виявили 394 нових хворих.

Зверніть увагу Кількість нових випадків інфікування коронавірусом зменшилася: ситуація в регіонах

На жаль, за добу померли ще 13 людей з коронавірусом. Таким чином кількість летальних випадків зросла до 810. Водночас за весь час пандемії в Україні одужали 12 417 осіб.

Поширення коронавірусу в Україні за регіонами:

Чернівецька область — 3 729 (1 150 одужали);

місто Київ — 3 523 (925 одужали);

Львівська область — 2 211 (531 одужав);

Рівненська область — 2 094 (1 093 одужали);

Київська область — 1 836 (577 одужали);

Івано-Франківська область — 1 602 (992 одужали);

Закарпатська область — 1 425 (506 одужали);

Тернопільська область — 1 305 (987 одужали);

Харківська область — 1 305 (597 одужали);

Вінницька область — 1 175 (728 одужали);

Волинська область — 1 113 (299 одужали);

Одеська область — 1 010 (376 одужали);

Дніпропетровська область — 971 (629 одужали);

Житомирська область — 935 (500 одужали);

Кіровоградська область — 562 (422 одужали);

Хмельницька область — 518 (338 одужали);

Запорізька область — 499 (290 одужали);

Черкаська область — 490 (346 одужали);

Миколаївська область — 309 (195 одужали);

Чернігівська область — 304 (81 одужали);

Полтавська область — 274 (256 одужали);

Донецька область — 235 (121 одужав);

Сумська область — 198 (158 одужали);

Херсонська область — 179 (172 одужали);

Луганська область — 54 (43 одужали).

Зеленський хотів захворіти на коронавірус

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що в певний момент хотів спеціально захворіти на коронавірус. Усе для того, щоб, мовляв, на власному прикладі показати українцям, як це хворіти.

Він пояснив, що в такий спосіб хотів показати людям, що захворіти – це страшно, буває боляче, і саму людину потрібно ізолювати від інших.

Дві області вже майже позбулися коронавірусу

У Полтавській і Херсонській області майже усі хворі на коронавірус вже одужали. На Полтавщині таких всього залишилося 5, а на півдні – 4.

При цьому в Херсонській області вже декілька днів не фіксують нових випадків. Натомість на Полтавщині від минулої п'ятниці зафіксували лише 2 випадки. Тож саме ці два регіони можуть стати першими в Україні, які переборять хворобу.

Аваков хоче, щоб правоохоронцям видали доплати з антикоронавірусного фонду

Арсен Аваков звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням про додаткові виплати для Міністерства внутрішніх справ. Він просить, щоб уряд виділив з антикоронавірусного фонду додаткові гроші на виплати контрольованим МВС структурам.

Тут мовиться про поліцію, Нацгвардію, ДСНС і Держприкордонслужбу. Всього на бонуси для працівників Аваков просить 2,5 мільярда гривень.



Міфи й правда про коронавірусну хворобу / інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі за 9 червня

Статистика захворювання

Всього у світі 7 145 847 людей захворіли на коронавірус. Через хворобу померли вже 407 067 осіб. Натомість 3 316 747 хворих одужали.

До слова Кількість хворих на коронавірус у світі перевалила за 7 мільйонів

Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

США – 1 961 187 хворих;

Бразилія – 707 412 хворих;

Росія – 484 630 хворих;

Велика Британія – 288 834 хворих;

Індія – 267 652 хворих.

Найбільше падіння економіки з часів Другої світової

Світовий банк прогнозує падіння світової економіки на 5,2% у 2020 році. Причиною такого скорочення є пандемія коронавірусу й запровадження карантинних обмежень.

Фахівці, зокрема, наголошують, що падіння світової економіки у 2020 році стане найглибшим із часів Другої світової війни. Тим часом скорочення обсягів виробництва на душу населення торкнеться найбільшої частки країн з 1870 року.

Протести у США можуть вплинути на епідемію в США

В США від коронавірусу до серпня 2020 року можуть померти понад 145 тисяч осіб. За тиждень це число зросло на 5 тисяч людей. Кількість прогнозованих смертей зростає постійно.

Аналітики прогнозують, що негативно на ситуацію з коронавірусом можуть вплинути масові протести, які щоденно відбуваються у північноамериканській країні.

Коронавірус може бути "старшим"

Супутникові знімки зі стоянок лікарень у китайському Ухані, а також пошукові запити у мережі, вказують на те, що коронавірус COVID-19 почав поширюватися у Китаї значно раніше, ніж про це раніше заявляли.

Ймовірно, із симптомами, схожими на цю інфекцію, люди зверталися до медиків ще з серпня. Під час дослідження вчені виявили різке збільшення транспорту біля лікарень, починаючи з серпня 2019 року.

Скільки людей могли захворіти без карантину

Карантинні заходи й соціальне дистанціювання допомогли уникнути 62 мільйонів випадків зараження коронавірусом тільки в шести країнах світу.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі вивчили ефект від дій влади в Китаї, США, Південній Кореї, Італії, Франції й Ірані.



Як безпечно літати у літаках під час пандемії коронавірусу / інфографіка 24 каналу

Дослідження коронавірусу

Нові дані про безсимптомних носіїв

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що безсимптомні носії коронавірусної інфекції рідко сприяють поширенню хвороби. Мовляв, коли в людини немає симптомів, то вона рідко поширює хворобу.

Раніше наукова спільнота вважала, що коронавірусний патоген може передаватися від людини до людини, навіть якщо у носія немає симптомів чи ознак хвороби. ВООЗ заявила, що такий шлях поширення можливий, але він не є основним.