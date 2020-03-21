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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Новости о коронавирусе 21 марта: в Украине усилят карантин, в Киеве останавливают транспорт

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      В Киеве остановят общественный транспорт. Два села на Буковине полностью закрыли. В мире уже 285 тысяч инфицированных. Последние новости о коронавирусе Covid-19 в Украине и мире 21 марта.

      Новости о коронавирусе в Украине 21 марта

      Ситуация с коронавирусом в Украине

      • Всего в Украине подтвердили 41 случай заражения коронавирусом. Три человека погибли, один полностью выздоровел. Больше всего больных на Буковине:
      • Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровел)
      • Житомирская область – 2 случая (1 летальный)
      • Киев – 3 случая;
      • Киевская область – 3 случая;
      • Днепропетровская область – 2 случая;
      • Ивано-Франковская область – 2 случая (1 летальный)
      • Донецкая область – 1 случай;
      • Харьковская область – 1 случай;
      • Тернопольская область – 1 случай;
      • Львов – 1 случай.

      Стоит знать Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019

      • В ближайшие дни ограничительные меры в Украине будут еще строже. Аваков настаивает на введении тотального карантина.
      • В Киеве тест-системы на коронавирус есть в 16 медучреждениях: список.
      • Львовская власть договаривается с отелями вблизи больниц, чтобы медики смогли там жить на время карантина. Вблизи 8-й больницы организовали общежитие для врачей. В области проверяют 51 подозрение, есть 1 подтвержденный случай.
      • В отношении больного коронавирусом мужчины из Житомира взялась полиция. Он скрыл, что возил за границу группу из более 30 туристов.
      • Сеть облетели видео, как в Испании выгружают украинские медицинские маски, кое-кто начал разгонять "измену". Таможня сообщает: маски вывезли легально 2 и 6 марта, еще до запрета на экспорт.
      • На телевидении могут запустить образовательный проект для учащихся 5-11 классов. На крупнейших телеканалах страны будут показывать видеоуроки лучших педагогов страны.

      Инструкция Что делать, если подозреваете у себя коронавирус

      Ограничения в городах Украины

      • В Киеве с 23 марта полностью остановят движение общественного транспорта. Ограничения не коснутся спасателей, медиков, продавцов, аптекарей, работников ЖКХ. Им раздадут специальные пропуска, схемы движения транспорта опубликуют в течение дня.
      • В Черновицкой области закрыли два селаКоленковцы и Топоровци. Туда можно ввозить только продукты питания и медикаменты. Выезжать из сел разрешено только по неотложным делам.

      Важно: В Киеве останавливают пассажирские перевозки

      Украинцы за рубежом

      • 146 наших граждан за рубежом находятся на карантине, 15 проходят лечение от коронавируса, 6 полностью выздоровели, трое, к сожалению, умерли.
      • "Поезд 4 столиц" отправился из Киева. 23 марта он привезет домой украинцев из Беларуси, Литвы и Латвии.
      • Украинские полярники не смогли добраться до Антарктиды и вернулись в Киев из-за карантина в ряде стран. На три дня они застряли в Стамбуле.

      Стоит знать Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников

      Полезная информация

      • Минздрав создал сообщество в вайбере официальной информации о коронавирусе в Украине: как подписаться.

      Новости о коронавирусе в мире за 21 марта

      Главное о коронавирусе в мире

      • В мире зафиксировано более 285 000 случаев заражения коронавирусом. Почти 12 000 человек умерли, почти 94 000 выздоровели. Топ-5 стран с наибольшим количество больных Китай: (81 008), Италия (47 021), Испания (24 926), Германия (20 705), Иран (20 610).
      • В Великобритании более 20 000 людей согласились заразиться коронавирусом для создания вакцины. В мире разрабатывают около 20 вакцин против Covid-19.
      • В Грузии объявили чрезвычайное положение. В карантине могут ограничить право на собственность физических и юридических лиц.
      • Netflix пожертвует 100 миллионов долларов работникам киноиндустрии, которые потеряли доход из-за пандемии коронавируса.

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      Не забывайте дезинфицировать поверхности, чтобы уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала

      Чрезвычайное положение в Украине: что значит и как жить в его условиях
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      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики
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