Новости о коронавирусе 21 марта: в Украине усилят карантин, в Киеве останавливают транспорт
В Киеве остановят общественный транспорт. Два села на Буковине полностью закрыли. В мире уже 285 тысяч инфицированных. Последние новости о коронавирусе Covid-19 в Украине и мире 21 марта.
Новости о коронавирусе в Украине 21 марта
Ситуация с коронавирусом в Украине
- Всего в Украине подтвердили 41 случай заражения коронавирусом. Три человека погибли, один полностью выздоровел. Больше всего больных на Буковине:
- Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровел)
- Житомирская область – 2 случая (1 летальный)
- Киев – 3 случая;
- Киевская область – 3 случая;
- Днепропетровская область – 2 случая;
- Ивано-Франковская область – 2 случая (1 летальный)
- Донецкая область – 1 случай;
- Харьковская область – 1 случай;
- Тернопольская область – 1 случай;
- Львов – 1 случай.
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- В ближайшие дни ограничительные меры в Украине будут еще строже. Аваков настаивает на введении тотального карантина.
- Больницам Киева передали 4 автомобиля Верховной Рады, они будут развозить медиков на работу.
- В Киеве тест-системы на коронавирус есть в 16 медучреждениях: список.
- Львовская власть договаривается с отелями вблизи больниц, чтобы медики смогли там жить на время карантина. Вблизи 8-й больницы организовали общежитие для врачей. В области проверяют 51 подозрение, есть 1 подтвержденный случай.
- В отношении больного коронавирусом мужчины из Житомира взялась полиция. Он скрыл, что возил за границу группу из более 30 туристов.
- Сеть облетели видео, как в Испании выгружают украинские медицинские маски, кое-кто начал разгонять "измену". Таможня сообщает: маски вывезли легально 2 и 6 марта, еще до запрета на экспорт.
- Минздрав хочет привлечь к борьбе с коронавирусом студентов-медиков 5-6 курсов и интернов.
- На телевидении могут запустить образовательный проект для учащихся 5-11 классов. На крупнейших телеканалах страны будут показывать видеоуроки лучших педагогов страны.
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Ограничения в городах Украины
- В Киеве с 23 марта полностью остановят движение общественного транспорта. Ограничения не коснутся спасателей, медиков, продавцов, аптекарей, работников ЖКХ. Им раздадут специальные пропуска, схемы движения транспорта опубликуют в течение дня.
- В Черновцах закрыли один из въездов в город. С 23 марта там вводят обязательный масочный режим, детям можно будет выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Мэр Черновцов просит власть ввести в городе чрезвычайное положение.
- В Черновицкой области закрыли два села – Коленковцы и Топоровци. Туда можно ввозить только продукты питания и медикаменты. Выезжать из сел разрешено только по неотложным делам.
- В Виннице отменили бесплатный проезд для пенсионеров с 23 марта с 5:20 и до 10:00 и с 17:00 до 21:00.
Важно: В Киеве останавливают пассажирские перевозки
Украинцы за рубежом
- Почти 50 000 украинцев вернулись домой из-за границы при содействии МИД. В частности, из Египта удалось эвакуировать около 29 000.
- 146 наших граждан за рубежом находятся на карантине, 15 проходят лечение от коронавируса, 6 полностью выздоровели, трое, к сожалению, умерли.
- Евросоюз же впускать некоторых украинских. Первые уже вылетели из Украины.
- "Поезд 4 столиц" отправился из Киева. 23 марта он привезет домой украинцев из Беларуси, Литвы и Латвии.
- Польша создаст гуманитарный коридор для украинцев, которые возвращаются из Германии.
- Украинские полярники не смогли добраться до Антарктиды и вернулись в Киев из-за карантина в ряде стран. На три дня они застряли в Стамбуле.
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Полезная информация
- Минздрав создал сообщество в вайбере официальной информации о коронавирусе в Украине: как подписаться.
- Передается ли коронавирус животным? Этот вопрос точно не исследован, поэтому после прогулки обязательно мойте лапы своим любимцам. В Гонконге коронавирусом заразилась уже вторая собака.
- Как уберечь семью: 1) советы, как заставить старших сидеть на карантине; 2) что делать людям с хроническими заболеваниями 3) как вести себя с детьми, можно ли гулять и как рассказывать о карантине и кризисе.
Новости о коронавирусе в мире за 21 марта
Главное о коронавирусе в мире
- В мире зафиксировано более 285 000 случаев заражения коронавирусом. Почти 12 000 человек умерли, почти 94 000 выздоровели. Топ-5 стран с наибольшим количество больных Китай: (81 008), Италия (47 021), Испания (24 926), Германия (20 705), Иран (20 610).
- Нью-Йорк стал епицентом коронавируса в США. Там от коронавируса умер работник канала NBC News.
- В Великобритании более 20 000 людей согласились заразиться коронавирусом для создания вакцины. В мире разрабатывают около 20 вакцин против Covid-19.
- В Грузии объявили чрезвычайное положение. В карантине могут ограничить право на собственность физических и юридических лиц.
- Пока весь мир сидит на карантине, Олимпийские игры-2020 в Токио до сих пор не перенесли. Они должны состояться в июле-августе этого года. МОК призывают наконец принять решение.
- Netflix пожертвует 100 миллионов долларов работникам киноиндустрии, которые потеряли доход из-за пандемии коронавируса.
Не забывайте дезинфицировать поверхности, чтобы уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала
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