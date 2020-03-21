Новини про коронавірус 21 березня: в Україні посилять карантин, у Києві зупиняють транспорт

У Києві зупинять громадський транспорт. Два села на Буковині повністю закрили. У світі вже 285 000 тисяч інфікованих. Останні новини про коронавірус Covid-19 в Україні та світі 21 березня.

Новини про коронавірус в Україні 21 березня

Ситуація з коронавірусом в Україні

Загалом в Україні підтвердили 41 випадок зараження коронавірусом. Троє людей померли, один повністю одужав. Найбільше хворих на Буковині:

Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 одужав);

Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);

Київ – 3 випадки;

Київська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 2 випадки;

Івано-Франківська область – 2 випадки (1 летальний);

Донецька область – 1 випадок;

Харківська область – 1 випадок;

Тернопільська область – 1 випадок;

Львів – 1 випадок.

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Найближчими днями обмежувальні заходи в Україні будуть ще суворішими. Аваков наполягає на введенні тотального карантину.

Лікарням Києва передали 4 автомобілі Верховної Ради, вони розвозитимуть медиків на роботу.

У Києві тест-системи на коронавірус є в 16 медзакладах: список.

Львівська влада домовляється з готелями поблизу лікарень, щоб медики змогли там жити на час карантину. Поблизу 8-ї лікарні організували гуртожиток для лікарів. В області перевіряють 51 підозру, є 1 підтверджений випадок.

За хворого на коронавірус чоловіка з Житомира взялась поліція. Він приховав, що возив за кордон групу з понад 30 туристів.

Мережу облетіло відео, як в Іспанії вивантажують українські медичні маски, дехто почав розганяти "зраду". Митниця повідомляє: маски вивезли легально 2 і 6 березня, ще до заборони на експорт.

МОЗ хоче залучити до боротьби з коронавірусом студентів-медиків 5 – 6 курсів та інтернів.

На телебаченні можуть запустити освітній проєкт для учнів 5-11 класів. На найбільших телеканалах країни будуть показувати відеоуроки найкращих педагогів країни.

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Обмеження у містах України

У Києві з 23 березня повністю зупинять рух громадського транспорту. Обмеження не стосуватимуться працівників рятувальників, медиків, продавців, аптекарів, працівників ЖКГ. Їм роздадуть спеціальні перепустки, схеми руху транспорту опублікують протягом дня.

У Чернівцях закрили один із в'їздів у місто. З 23 березня там вводять обов'язковий масковий режим, дітям можна буде виходити на вулицю лише у супроводі дорослих. Мер Чернівців просить владу ввести у місті надзвичайний стан.

У Чернівецькій області закрили два села – Колінківці і Топорівці. Туди можна ввозити лише продукти харчування та медикаменти. Виїжджати з сіл дозволено тільки у невідкладних справах.

У Вінниці скасували безплатний проїзд для пенсіонерів з 23 березня з 5:20 і до 10:00 та з 17:00 до 21:00.

Важливо: У Києві зупиняють пасажирські перевезення

Українці за кордоном

Майже 50 000 українців повернулися додому з-за кордону за сприяння МЗС. Зокрема, з Єгипту вдалося евакуювати близько 29 000.

146 наших громадян за кордоном перебувають на карнатині, 15 проходять лікування від коронавірусу, 6 повністю одужали, троє, на жаль, померли.

Євросоюз таки впускатиме деяких українців. Перші вже вилетіли з України.

"Потяг 4 столиць" вирушив з Києва. 23 березня він привезе додому країнців з Білорусі, Литви та Латвії.

Польща створить гуманітарний коридор для українців, що повертаються з Німеччини.

Українські полярники не змогли дістатися до Антарктиди і повернулися до Києва через карантин у низці країн. На три дні вони застрягли у Стамбулі.

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Корисна інформація

МОЗ створило спільноту у вайбері з офіційною інформацією про коронавірус в Україні: як підписатися.

Чи передають коронавірус тварини? Це питання достеменно не досліджено, тож після прогулянки обов'язково мийте лапи своїм улюбленцям. У Гонконзі коронавірусом заразилася вже друга собака.

Новини про коронавіркус у світі за 21 березня

Головне про коронавірус у світі

У світі зафіксовано понад 285 000 випадків зараження коронавірусом. Майже 12 000 людей померли, майже 94 000 одужали. Топ-5 країн з найбільшою кількість хворих: Китай (81 008), Італія (47 0 21), Іспанія (24 926), Німеччина (20 705), Іран (20 610).

У Великій Британії понад 20 тисяч людей погодилися заразитися коронавірусом для створення вакцини. У світі розробляють близько 20 вакцин проти Covid-19.

У Грузії оголосили надзвичайних стан. В карїні можуть обмежити право на власність фізичних та юридичних осіб.

Поки весь світ сидить на карантині, Олімпійські ігри-2020 у Токіо досі не перенесли. Вони мають відбутися у липні – серпні цього року. МОК закликають нарешті прийняти рішення.

Netflix пожертвує 100 мільйонів доларів працівникам кіноіндустрії, які втратили дохід через пандемію коронавірусу.



Не забувайте дезинфікувати поверхні, щоб вберегтись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу