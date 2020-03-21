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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Новини про коронавірус 21 березня: в Україні посилять карантин, у Києві зупиняють транспорт

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      Новини про коронавірус в Україні та світі 21 березня / ukranews.com

      У Києві зупинять громадський транспорт. Два села на Буковині повністю закрили. У світі вже 285 000 тисяч інфікованих. Останні новини про коронавірус Covid-19 в Україні та світі 21 березня.

      Новини про коронавірус в Україні 21 березня

      Ситуація з коронавірусом в Україні

      • Загалом в Україні підтвердили 41 випадок зараження коронавірусом. Троє людей померли, один повністю одужав. Найбільше хворих на Буковині:
      • Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 одужав);
      • Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
      • Київ – 3 випадки;
      • Київська область – 3 випадки;
      • Дніпропетровська область – 2 випадки;
      • Івано-Франківська область – 2 випадки (1 летальний);
      • Донецька область – 1 випадок;
      • Харківська область – 1 випадок;
      • Тернопільська область – 1 випадок;
      • Львів – 1 випадок.

      Варто знати Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019

      • Найближчими днями обмежувальні заходи в Україні будуть ще суворішими. Аваков наполягає на введенні тотального карантину. 
      • У Києві тест-системи на коронавірус є в 16 медзакладах: список.
      • Львівська влада домовляється з готелями поблизу лікарень, щоб медики змогли там жити на час карантину. Поблизу 8-ї лікарні організували гуртожиток для лікарів. В області перевіряють 51 підозру, є 1 підтверджений випадок.
      • За хворого на коронавірус чоловіка з Житомира взялась поліція. Він приховав, що возив за кордон групу з понад 30 туристів.
      • Мережу облетіло відео, як в Іспанії вивантажують українські медичні маски, дехто почав розганяти "зраду". Митниця повідомляє: маски вивезли легально 2 і 6 березня, ще до заборони на експорт.
      • На телебаченні можуть запустити освітній проєкт для учнів 5-11 класів. На найбільших телеканалах країни будуть показувати відеоуроки найкращих педагогів країни.

      Інструкція Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус

      Обмеження у містах України

      • У Києві з 23 березня повністю зупинять рух громадського транспорту. Обмеження не стосуватимуться працівників рятувальників, медиків, продавців, аптекарів, працівників ЖКГ. Їм роздадуть спеціальні перепустки, схеми руху транспорту опублікують протягом дня.
      • У Чернівецькій області закрили два села – Колінківці і Топорівці. Туди можна ввозити лише продукти харчування та медикаменти. Виїжджати з сіл дозволено тільки у невідкладних справах.

      Важливо: У Києві зупиняють пасажирські перевезення

      Українці за кордоном

      • 146 наших громадян за кордоном перебувають на карнатині, 15 проходять лікування від коронавірусу, 6 повністю одужали, троє, на жаль, померли.
      • "Потяг 4 столиць" вирушив з Києва. 23 березня він привезе додому країнців з Білорусі, Литви та Латвії.
      • Українські полярники не змогли дістатися до Антарктиди і повернулися до Києва через карантин у низці країн. На три дні вони застрягли у Стамбулі.

      Варто знати Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв

      Корисна інформація

      • МОЗ створило спільноту у вайбері з офіційною інформацією про коронавірус в Україні: як підписатися.

      Новини про коронавіркус у світі за 21 березня

      Головне про коронавірус у світі

      • У світі зафіксовано понад 285 000 випадків зараження коронавірусом. Майже 12 000 людей померли, майже 94 000 одужали. Топ-5 країн з найбільшою кількість хворих: Китай (81 008), Італія (47 0 21), Іспанія (24 926), Німеччина (20 705), Іран (20 610).
      • У Великій Британії понад 20 тисяч людей погодилися заразитися коронавірусом для створення вакцини. У світі розробляють близько 20 вакцин проти Covid-19.
      • У Грузії оголосили надзвичайних стан. В карїні можуть обмежити право на власність фізичних та юридичних осіб.
      • Netflix пожертвує 100 мільйонів доларів працівникам кіноіндустрії, які втратили дохід через пандемію коронавірусу.

      коронавірус скільки часу живе на поверхнях
      Не забувайте дезинфікувати поверхні, щоб вберегтись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Здоров'я Новини України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини політики
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