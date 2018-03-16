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Космонавт NASA усыновил ребенка из Украины

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Рэндольф Брезник усыновил мальчика из Украины
Рэндольф Брезник усыновил мальчика из Украины / Фото из открытых источников

Астронавт NASA Рэндольф Брезник десять лет назад с женой усыновили украинского мальчика Ваята из Днепра.

Об этом астронавт рассказал в интервью "Радио Свобода".

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Нам повезло испытать чудо усыновления в 2008 году, когда мы усыновили нашего сына Ваята в городе Днепр. Ему было 2 года и 9 месяцев, это был просто замечательный момент для нашей семьи,
– рассказал Рэнди.

Космонавт отметил, что после продолжил посещать Украину с семьей.

"И Ваят, и наша дочь Эбигейл были в Киеве и Днепре. И тогда у меня была возможность взять что-то отсюда – из Украины – для родины Ваята в космический полет. Я взял магнит с гербом города Днепр, что-то из музея ракетостроения и большой украинский флаг", – добавил он.

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что в Днепр приехал космонавт NASA Рэндольф Брезник, который развернул на орбите украинский флаг, чтобы пообщаться со студентами, которые тоже мечтают стать космонавтами.

Теги: Новости Украины Дети NASA Новости Днепра Космос
Источник: 24 Канал
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