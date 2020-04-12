Коварство в Вербное воскресенье: на Донбассе боевики убили украинского военного, еще один ранен

Несмотря на большой религиозный праздник, боевики продолжают нарушать режим тишины и стреляют по позициям ВСУ. 12 апреля в результате обстрела один украинский защитник погиб, еще один получил ранение

Враг продолжает нарушать Минские договоренности и в своем коварстве не останавливается даже на праздник. О трагической потере в рядах украинских защитников в Вербное воскресенье сообщили в штабе ООС.

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Враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям наших военных, на Луганщине. Под обстрелом один герой погиб, еще один получил ранения.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования знакомым и родным погибшего. Вечная память!

Военный стал 45 погибшим в 2020 году. Со списком имен военнослужащих, павших в войне на Донбассе в этом году, можно ознакомиться по ссылке.