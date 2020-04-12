Підступ у Вербну неділю: на Донбасі бойовики вбили українського військового, ще один поранений
Незважаючи на велике релігійне свято, бойовики продовжують порушувати режим тиші і гатять по позиціях ЗСУ. 12 квітня внаслідок обстрілу один український захисник загинув, ще один отримав поранення.
Ворог продовжує порушувати Мінські домовленості і у своєму підступі не спиняється навіть на свято. Про трагічну втрату в лавах українських захисників у Вербну неділю повідомили у штабі ООС.
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Ворог відкрив вогонь з ручних протитанкових гранатометів по позиціях наших військових, що на Луганщині. Під обстрілом один герой загинув, ще один отримав поранення.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття знайомим і рідним загиблого. Вічна пам'ять!
Військовий став 45 загиблим у 2020-му році. Зі списком імен військових, що полегли у війні на Донбасі цього року, можна ознайомитися за посиланням.
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