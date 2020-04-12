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      Підступ у Вербну неділю: на Донбасі бойовики вбили українського військового, ще один поранений

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      Один військовий загинув / Фото 24 каналу

      Незважаючи на велике релігійне свято, бойовики продовжують порушувати режим тиші і гатять по позиціях ЗСУ. 12 квітня внаслідок обстрілу один український захисник загинув, ще один отримав поранення.

      Ворог продовжує порушувати Мінські домовленості і у своєму підступі не спиняється навіть на свято. Про трагічну втрату в лавах українських захисників у Вербну неділю повідомили у штабі ООС.

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      Ворог відкрив вогонь з ручних протитанкових гранатометів по позиціях наших військових, що на Луганщині. Під обстрілом один герой загинув, ще один отримав поранення.

      Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття знайомим і рідним загиблого. Вічна пам'ять!

      Військовий став 45 загиблим у 2020-му році. Зі списком імен військових, що полегли у війні на Донбасі цього року, можна ознайомитися за посиланням.

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Окуповані території Жертви Війна на Донбасі
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