Повреждения разной степени получили 8 квартир жилого дома в Одессе. В сети опубликовали ужасные фото разрушений – в некоторых квартирах нет стен, кое-где видна кровь на стенах и обломки мебели.

Важно В дом в Одессе, куда попала ракета россиян, несут цветы и игрушки

Основной удар от ракеты получили 5 и 6 секции. От удара треснула бетонная плита толщиной более 20 сантиметров, сообщил член правления ОСМД "Тирас" Сергей Науменко.

В Одессе разбирают завалы разрушенного дома / Фото Суспільне Одесса



Сейчас ведутся работы спасателей. Пока ГСЧС не разберут завалы, люди не смогут вернуться в свои квартиры и офисы.

В Одессе разбирают завалы разрушенного дома / Фото Суспільне Одесса

23 апреля оккупанты выпустили по Одессе крылатые ракеты. Одна из них попала в жилой дом.

В результате обстрела погибли 8 человек. Среди них – 3-месячный младенец и его мать.

Также пострадали 10 человек – с разными степенями ранений они находятся в больнице.

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