Кровавый теракт в Новой Зеландии: террорист в своем "манифесте" вспомнил Украину

Участник теракта в мечети Новой Зеландии – стрелок Брентон Таррант, – накануне страшных событий опубликовал в соцсети большой "манифест". В нем вспомнил и Украину.

Документ на 37 террорист опубликовал на своей Twitter-странице. Теперь его аккаунт в Twitter заблокирован.

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В Новой Зеландии неизвестные устроили стрельбу в двух мечетях города Крайстчерч. В результате теракта погибли по меньшей мере 49 человек, еще 48 получили ранения, десятки – в больницах. Нападающими являются 3 мужчин и женщина – их всех задержали.

Что известно о терактах в мечетях Новой Зеландии?15 марта в 2 мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид города Крайстчерч неизвестные устроили стрельбу. После дневной молитвы в мечети зашли вооруженные люди и начали стрелять. В это время в мечетях оставалось 200 и 300 человек. Премьер-министер страны Джасинда Ардерн назвала расстрел одним из "самых темных дней Новой Зеландии".

Один из злоумышленников – тот, который вел прямую трансляцию расстрела – Брентон Таррант. Он – 28-летний уроженец Австралии с ультраправыми взглядами.

В обнародованном перед терактом документе есть упоминание об Украине. Да, террорист решил отомстить "захватчикам-мусульманам", которые "стремятся занять земли" и "этнически заменить" его народ. Он написал, что "не осталось ни одного места", которого не коснулась бы миграция.

Вы не найдете никакого отдыха, ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине, ни в любой точке мира. Я знаю, потому что я был там,

– говорится в "манифесте".

Скриншот с "манифеста"

Кроме того, в манифесте Брентона – цитаты из Библии неонацизма. Он также рассказал, как научился насилию из видеоигр Spyro и Fortnite. А еще злоумышленник писал призывы к убийству канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Турции Реджепа Эрдогана.

Брентон также написал, что теракт исламистов в Стокгольме 2017 года (когда грузовик въехал в толпу людей, тогда погибли 5 местных) считает ключевым событием, повлиявшим на его решение атаковать мечеть. Он вспомнил 11-летнюю жертву Эббу Аккрлюнд, сообщив, что будет мстить за нее.

Смотрите видео, что снимал нападающий во время теракта в Новой Зеландии:

Брентон включил в своем авто песню Remove Kebab на пути к месту теракта. Это – песня-мем времен балканской войны, патриотический сербский гимн, сообщает Telegram-канал Mash.

Смотрите видео из салона авто нападающего перед совершением теракта: