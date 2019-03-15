Кривавий теракт у Новій Зеландії: терорист у своєму "маніфесті" згадав Україну

Учасник теракту у мечеті Нової Зеландії – стрілок Брентон Таррант – напередодні страшних подій опублікував у соцмережі великий "маніфест". У ньому згадав і Україну.

"Маніфест" на 37 сторінок стрілець опублікував на своїй Twitter-сторінці. Тепер його акаунт у Twitter заблокований.

Читайте також: Теракт у Новій Зеландії: скільки загиблих та що відомо про винуватців

У Новій Зеландії невідомі влаштували стрілянину у двох мечетях міста Крайстчерч. Внаслідок теракту загинули щонайменше 49 людей, ще 48 отримали поранення, десятки – в лікарнях. Нападниками є 3 чоловіків та жінка – їх усіх затримали.

Що відомо про теракти у мечетях Нової Зеландії?15 березня у 2 мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид міста Крайстчерч невідомі влаштували стрілянину. Після денної молитви до мечетей зайшли озброєні люди та почали стріляти. В цей час у мечетях залишалось 200 і 300 людей. Прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн назвала розстріл одним з "найтемніших днів Нової Зеландії".

Один зі зловмисників – той, який вів пряму трансляцію розстрілу – Брентон Таррант. Він – 28-річний уродженець Австралії з ультраправими поглядами.

В оприлюдненому перед терактом"маніфесті" є згадка про Україну. Так, терорист вирішив помститися "загарбникам-мусульманам", які "прагнуть зайняти землі" та "етнічно замінити" його народ. Він написав, що "не залишилось жодного місця", якого не торкнулась би міграція.

Ви не знайдете ніякого перепочинку, ані в Ісландії, ані у Польщі, ані в Новій Зеландії, ані в Аргентині, ані в Україні, ані у будь-якій точці світу. Я знаю, тому що я був там,

– йдеться у "маніфесті".



Скріншот із "маніфесту"



Окрім того, у маніфесті Брентона – цитати з Біблії неонацизму. Він також розповів, як навчився насильства від відеоігор Spyro і Fortnite. А ще зловмисник писав заклики до вбивства канцлерки Німеччини Ангели Меркель і президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Брентон також написав, що теракт ісламістів у Стокгольмі 2017 року (коли вантажівка в'їхала у натовп людей, тоді загинули 5 місцевих) вважає ключовою подією, що вплинула на його рішення атакувати мечеть. Він згадав 11-річну жертву Еббу Аккрлюнд, повідомивши, що мститиметься за неї.

Дивіться відео, яке знімав нападник під час теракту в Новій Зеландії:

Брентон увімкнув у своєму авто пісню Remove Kebab дорогою до місця теракту. Це – пісня-мем часів балканської війни, патріотичний сербський гімн, повідомляє Telegram-канал Mash.



Дивіться відео з салону авто нападника перед скоєнням теракту: