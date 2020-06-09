Вечером 8 июня российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, в котором погиб мужчина, ехавший на встречу актеру. Уже на следующий день Ефремова отвезли на допрос и медицинское обследование, что показало в его крови следы наркотических веществ.

В крови и моче Михаила Ефремова обнаружили следы кокаина и каннабиноидов, сообщает телеграмм-канал "112".

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При этом медики отметили, что видимых следов того, что актер делал наркотические инъекции, на его теле нет. Об этом пишет "РЕН ТВ".

Кроме того, сразу же после аварии в крови Ефремова обнаружили алкоголь, доля которого превышала 2 промилле. Это на грани средней и сильной стадии опьянения.

Впрочем само поведение виновника ДТП указывало на сильное опьянение. Он плохо осознавал, что происходит, а очевидцы рассказали, что слышали от него очень резкий запах алкоголя.



Результаты тестов Ефремова на содержание наркотиков / Фото телеграмм-канала "112"



Результаты тестов Ефремова на содержание наркотиков в организме / Фото телеграмм-канала "112"

По российскому законодательству, за употребление наркотиков предусмотрено наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей или административного ареста до 15 суток. Впрочем за ДТП с погибшим Ефремов может загреметь на 12 лет.

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По данным "РИА Новости", результаты медицинского исследования, которые показали наркотики в организме актера – окончательные. Как пояснил сам Ефремов, наркотические вещества "он употреблял когда-то раньше".

ДТП с участием Михаила Ефремова: коротко

Оно произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Актер Михаил Ефремов вылетел на встречную полосу и влетел в автомобиль, в котором ехал Сергей Захаров.

Потерпевший Сергей Захаров умер через несколько часов после аварии, а вот сам актер, как утверждают очевидцы аварии, был пьян и совершенно не понимал, что происходит.

Михаил Ефремов на следующий день признал себя виновным в аварии. После рассмотрения дела судом ему может грозить до 12 лет за решеткой.

Пока что у Ефремова возникают большие проблемы с защитой. По данным российских СМИ, он уже обратился к более 50 адвокатам, но все отказываются его защищать.

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