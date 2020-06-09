Ввечері 8 червня російський актор Михайло Єфремов влаштував ДТП у центрі Москви, внаслідок якої загинув чоловік. Вже наступного дня Єфремова відвезли на допит і медичне обстеження, що показало в його крові сліди наркотичних речовин.

У крові й сечі Михайла Єфремова виявили слідки кокаїну й канабіноїдів, повідомляє телеграм-канал "112".

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При цьому медики зазначили, що видимих слідів того, що актор робив наркотичні ін'єкції, на його тілі немає. Про це пише "РЕН ТВ".

Крім того, одразу ж після аварії в крові Єфремова виявили алкоголь, частка якого перевищувала 2 проміле. Це на межі середньої і сильної стадій сп'яніння.

Втім сама поведінка винуватуя ДТП вказувала на сильне сп'яніння. Він погано усвідомлював, що відбувається, а очевидці розповіли, що чули від нього дуже різкий запах алкоголю.



Результати тестів Єфремова на вміст наркотиків / фото телеграм-каналу "112"



Результати тестів Єфремова на вміст наркотиків в організмі / фото телеграм-каналу "112"

За російським законодавством, за вживання наркотиків передбачено покарання у вигляді штрафу в 5 тисяч рублів або адміністративного арешту до 15 діб. Втім за ДТП з загиблим Єфремов може загриміти на 12 років.

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За даними "РИА Новости", результати медичного дослідження, які показали наркотики в організмі актора – остаточні. Як пояснив сам Єфремов, наркотичні речовини "він вживав колись раніше".

ДТП за участі Михайла Єфремова: коротко

Вона трапилася ввечері 8 червня у центрі Москви. Актор Михайло Єфремов вилетів на зустрічну смугу і влетів в автомобіль, в якому їхав Сергій Захаров.

Потерпілий Сергій Захаров помер через кілька годин після аварії, а от сам актор, як стверджують очевидці аварії, був п'яним і зовсім не розумів, що відбувається.

Михайло Єфремов наступного дня визнав себе винним в аварії. Після розгляду справи судом йому може загрожувати до 12 років за ґратами.

Поки що у Єфремова виникають великі проблеми з захистом. За даними російських ЗМІ, він вже звернувся до понад 50 адвокатів, але всі відмовляються його захищати.

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