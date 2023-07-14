Об этом 24 Каналу сказал боец батальона "Волки да Винчи", группа "Гонор", медик Александр Ябчанка. По его словам, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко прибегает к примитивным манипуляциям.
К теме Медицинский каннабис: самые распространенные мифы и как он может улучшить жизнь украинцев
"Политическая сила Юлии Тимошенко – это прошлое. Я искренне надеюсь, что она окажется там, где ее место, – на помойке истории", – отметил Ябчанка.
Манипулятивные заявления Тимошенко рассчитаны на электорат, не способный пользоваться интернетом. Медицинский каннабис не содержит наркотических веществ.
Медицинский каннабис – не наркотик
Каннабис содержит два активных вещества – наркотик тетрагидроканнабинол и каннабидиол. Медицинский каннабис именно о каннабидиоле, не имеющем наркотического действия.
Лекарства на основе медицинского каннабиса используют для:
- обезболивания и устранения побочных эффектов от химиотерапии при онкологических заболеваниях;
- устранения эпилептических приступов;
- устранения спастичности мышц при рассеянном склерозе;
- облегчения боли после травм и ампутаций;
- улучшения состояния нервной системы и сна;
- лечения посттравматического синдрома
Защитники нуждаются в обезболивании
"Имею ранение – легкое, но неприятное. После выписки из стационара до сих пор чувствую боль. Но это не сравнить с тем, что чувствуют бойцы с тяжелыми ранениями, ампутациями", – поделился Ябчанка.
Медицинский каннабис позволит обезболить раны украинских бойцов. Это поспособствует более быстрому восстановлению и возможности полноценно выполнять свою работу на фронте, от успеха которой зависит судьба нашей страны.
Легализация медицинского каннабиса в Украине: последние новости
- Верховная Рада поддержала законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса в первом чтении. В документе предлагают использовать каннабис, смолу каннабиса, экстракты и настойки этого растения в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.
- Министерство здравоохранения поддерживает легализацию каннабиса. Лечение будет фокусироваться вокруг трех основных групп: хроническая боль, неврологические расстройства и психические расстройства. Они имеют доказательную базу по использованию именно медицинской конопли.
- К слову, медицинский каннабис могут выращивать в Крыму после деоккупации. Эта идея появилась еще в 2022 году, после чего была закреплена в итоговом документе "Стратегии экономического восстановления Крыма".