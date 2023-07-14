Об этом 24 Каналу сказал боец батальона "Волки да Винчи", группа "Гонор", медик Александр Ябчанка. По его словам, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко прибегает к примитивным манипуляциям.

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"Политическая сила Юлии Тимошенко – это прошлое. Я искренне надеюсь, что она окажется там, где ее место, – на помойке истории", – отметил Ябчанка.

Манипулятивные заявления Тимошенко рассчитаны на электорат, не способный пользоваться интернетом. Медицинский каннабис не содержит наркотических веществ.

Медицинский каннабис – не наркотик

Каннабис содержит два активных вещества – наркотик тетрагидроканнабинол и каннабидиол. Медицинский каннабис именно о каннабидиоле, не имеющем наркотического действия.

Лекарства на основе медицинского каннабиса используют для:

обезболивания и устранения побочных эффектов от химиотерапии при онкологических заболеваниях;

устранения эпилептических приступов;

устранения спастичности мышц при рассеянном склерозе;

облегчения боли после травм и ампутаций;

улучшения состояния нервной системы и сна;

лечения посттравматического синдрома

Защитники нуждаются в обезболивании

"Имею ранение – легкое, но неприятное. После выписки из стационара до сих пор чувствую боль. Но это не сравнить с тем, что чувствуют бойцы с тяжелыми ранениями, ампутациями", – поделился Ябчанка.

Медицинский каннабис позволит обезболить раны украинских бойцов. Это поспособствует более быстрому восстановлению и возможности полноценно выполнять свою работу на фронте, от успеха которой зависит судьба нашей страны.

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