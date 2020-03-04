Масштабное нашествие эму в Австралии: как австралийские солдаты боролись против птиц

Люди воюют между собой с древнейших времен для достижения самых целей. Жестокие бои идут ради усиления власти или увеличения территории государства. В любом случае началу войны способствует сторона-агрессор, которая вызывает своими действиями кровопролитие. Однако на войне в Австралии все было совсем по-другому. Как военные воевали с птицами эму – читайте дальше.

Экономический кризис в Австралии

После окончания Первой мировой войны значительное количество бывших военнослужащих Австралии начало вести хозяйство в западной части континента. Они основывали сельскохозяйственные фермы на доселе необработанных землях в отдаленных районах. В основном выращивали самую нужную пищевую культуру – пшеницу.

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В 1929 году, когда началась Великая депрессия, которая затронула и Австралию, правительство страны предложило фермерам увеличить площади посевов. В то же время власть поощряла рабочих обещаниями о предоставлении субсидий, которые в итоге так и не выделила.

Экономический кризис в Австралии достиг своего пика в октябре 1932 года. Цены на пшеницу значительно снизились, правительство не оказывало поддержки, и фермеры угрожали отказать в поставке злаков. Именно в это время ко всем трудностям добавилась еще и естественная проблема.

Массовая миграция эму

Из внутренних регионов Австралии на выбранные фермерами места началась массовая миграция эму. Расчищенные для посевов земли, оборудованные дополнительным орошением, оказались идеальным местом для обитания птиц.



Эму / Фото zbroya.info

Почти 20 тысяч эму начали массовые набеги на территории ферм в округе Кэмпион. Птицы поедали урожай и разрушали заборы, нанося фермерам еще большие убытки. Через большие дыры в заборах на поля проникали кролики, которые ускоряли уничтожение посевов.

Бывшие солдаты австралийской армии, совсем недавно переквалифицировавшиеся в фермеров, обратились к министру обороны Джорджу Пирсу. Они предлагали использовать против птиц пулеметы.



Джордж Пирс / Фото mildenhall.moadoph.gov.au

Оценив возможные убытки из-за нашествия эму, министр принял предложение, однако выдвинул ряд своих условий. Согласно им правительство могло профинансировать солдатам только оружие и транспорт. Питание, проживание и боеприпасы оплачивали сами военнослужащие.

Начало войны с птицами

Так называемые "боевые действия" под командованием майора Мередита начались 2 ноября 1932 года. Двое солдат, вооруженные пулеметами "Льюис", прибыли в Кэмпион, где были замечены почти 50 эму. Однако на месте оказалось, что птицы находились вне досягаемости пулеметов. Все попытки заманить их в засаду оказались неудачными. К тому же, пернатые бегали так быстро, что прицелиться в них было просто невозможно.



Пулемет "Льюис" / Фото zbroya.info

После двух очередей выстрелов военным удалось убить 20 птиц. К следующей "битве" майор Мередит подготовился тщательно. Через два дня после такого провала солдаты устроили засаду возле местной дамбы. Вскоре неподалеку они обнаружили более 1000 эму. Однако на этот раз стрелки терпеливо ждали, пока птицы приблизятся.

Стратегия казалась беспроигрышной, и, возможно, Мередит мог бы праздновать победу в этой "схватке", если бы не технические неполадки. После убийства 12 эму пулемет сломался, поэтому остальные птицы успешно разбежались. Полоса неудач не останавливала майора. В течение последующих дней они устроили охоту на птиц в направлении юга страны.

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Во время одной из попыток убить хотя бы нескольких животных, Мередит установил пулемет на грузовик и пытался их догнать. Однако эму были значительно быстрее, и солдаты во время движения не смогли попасть ни в одного из них. До 8 ноября военные успели потратить 2500 патронов. О количестве убитых птиц точных отчетов нет, количество варьируется в соответствии с тем, кто давал показания.



Военные проводили активную борьбу против эму / Фото reddit.com

Согласно первому отчету, было всего 50 животных, однако другие источники указывают на цифры от 200 до 500 особей. Несмотря на это, местные СМИ сообщали только о "несколько убитых эму" и вообще освещали такую ​​борьбу с птицами с отрицательной стороны. Поэтому министр обороны отозвал солдат с пулеметами.

Таким образом, первая попытка войны с птицами завершилась, а майору Мередиту осталось оправдывать свое поражение невыразимой скоростью и маневренностью эму.

Новая атака эму

В то же время на фермерские земли пришла жара и засуха, а эму атаковали поля с новой силой. Фермеры продолжали просить помощи, на этот раз за решение проблемы взялся премьер-министр Западной Австралии Джеймс Митчелл. Он организовал мощную военную поддержку, поэтому 12 ноября, министр обороны выделил для операции целый вооруженный отряд.



Джеймс Митчелл / Фото wikipedia.org

Майор Мередит получил шанс на реванш. В течение первых двух дней ведения "боя" военным удалось уничтожить около 40 птиц. Больше недели солдаты потратили, чтобы убить еще сотню эму. Кроме того, Мередит утверждал, что в результате ранений погибло еще 2,5 тысячи "вражеских" птиц. Но как бы ни старалось правительство массово уничтожить смелых эму, это было безрезультатно.

После завершения второй попытки фермерам пришлось продолжать борьбу с птицами самостоятельно. Несколько лет земледельцы повторно просили у правительства военную помощь, однако просьбы были напрасными. Власть отказывалась вступать в столкновения с таким мощным врагом, расценив, что потери боеприпасов могут нанести больший урон, чем частичное уничтожение посевов.

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Тогда правительство придумало альтернативу и разработало систему так называемых "поощрений" для тех, кто будет бороться с птицами самостоятельно. Такое решение оказалось более эффективным. В 1934 году, в течение шести месяцев было выделено 57 034 таких "премий", поэтому можно считать, что погибло столько же особей эму.