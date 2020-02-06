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      Впечатляющие изменения, которые претерпел велосипед за 200 лет: фото, видео

      Одна история 16 Читати новину українською

      Велосипед завоевывал популярность публики на протяжении двух веков и наконец стал самым распространенным транспортом в мире. Кроме многочисленных плюсов для здоровья человека и чистоты окружающей среды, его появление сделало большой вклад в развитие эмансипации женщин.

      Сегодня же изобретение этого транспорта приписывают не одному изобретателю, что оправдано тем количеством изменений, которые он претерпел, чтобы приобрести современный вид.

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      По одной из версий, первое колесное средство для передвижения, которое напоминало настоящий велосипед, было создано в начале 19 века русским кузнецом Артамоновым. Но исследователи доказали, что эта история является скорее вымыслом, поэтому первым в этом деле признали немецкого барона Карла фон Дреза.

      Карл фон Дрез
      Немецкий барон Карл фон Дрез

      В 1817 году он умело высек двухколесный транспорт с дерева и представил его публике на выставке в Мангейме. За основу барон взял самокат, к которому приделал седло. Отталкиваясь ногами от земли, ездок мог развивать скорость до 14 километров в час, что было довольно неплохим результатом того времени.

      Через два года изобретатель получил на свое изобретение патент, а само устройство стали называть "дрезиной", созвучно фамилии автора. В течение следующих 20 лет оно было единственным аналогом современного велосипеда.

      Совершенствовать изобретение в 1839 году взялся шотландский кузнец Киркпатрик Макмиллан. Он добавил к этому так называемому самокату рычажный педальный привод. Педали были соединены с задним колесом металлическими стержнями и толкали его.

      Переднее колесо можно было поворачивать рулем, а водитель сидел за ним. Но и такая конструкция не была совершенной.


      Шотландский кузнец Киркпатрик Макмиллан

      Вращающиеся педали, которыми и сегодня оснащены велосипеды, изобрел немецкий механик Филипп Фишер только в 1850 году. Через пять лет француз Эрнст Мишо приладил их к своему варианту колесного средства и наконец окрестил его "велосипедом".

      Мишо запатентовал свое изобретение, и в 1867 году его демонстрировали на Международной выставке в Париже. Именно в конце 19 века и началась первая волна увлечения двухколесным транспортом.

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      Пытаясь усовершенствовать велосипед, придать ему скорости, конструкторы каждый раз увеличивали диаметр переднего колеса. Иногда оно достигало роста взрослого человека, одновременно заднее – было вдвое или даже втрое меньше.

      Такие велосипеды называли "пенни-фартинг", потому что размер этих монет отличался тем же, чем и размер колес. Поскольку педали крепились к переднему колесу, то седло располагалось над ним. Поэтому оседлать такой транспорт без посторонней помощи удавалось немногим.

      Пенні-фартинг
      Так выглядел велосипед "пенни-фартинг"

      Кроме того, такая конструкция значительно ухудшала устойчивость велосипеда, а отсутствие шин на колесах увеличивало шансы упасть. Однако многие шли на такой риск и отказываться от нового транспорта не собирались.

      Через десять лет английский изобретатель Лоусон сумел усовершенствовать конструкцию колесного цепной передачей. Однако удачное применение для ее крепления придумал другой англичанин – Джон Кемп Старли.

      Его изобретение имело цепную передачу на заднее колесо, и одинаковые, в отличие от "пенни-фартинга", колеса. Сиденье водителя располагалось между ними. Таким образом, именно такой вариант, который Старли назвал "ровером", стал прототипом современного велосипеда.

      Велосипед Старлі
      Велосипед Джона Кемпа Старли

      В 1885 году появилась еще одна модель – "велосипед-сейфти". Она была значительно ниже своего предшественника и намного безопаснее любых других моделей. С тех пор на велосипедах начали ездить и женщины, которые для удобства вождения начали освобождаться от тесных корсетов и носить шаровары.

      Еще через три года шотландский изобретатель создал каучуковые шины, их начали массово использовать для колес различных видов транспорта. Шинами усовершенствовали и велосипед, который до этого из-за жестких деревянных колес часто называли "костетрясом".

      Велосипед історія
      Велосипед модели "велосипед-сейфти"

      С 1890 года начали создавать конструкции самой разнообразной формы. Выпускали трехколесные, одноколесные – так называемые моноциклы, и даже "лежачие" велосипеды. Массовое производство последних в начале 20 века запустила компания "Пежо".

      Тогда же начали создавать алюминиевые транспортные средства, вводить систему переключения скорости и ручной тормоз. Однако с 1905 года из-за развития автомобильной промышленности велосипеды стали выходить из моды.

      Их использовали в основном как спортивное развлечение, но не как массовое средство передвижения. Ситуация изменилась лишь в 1960 годах. Велосипеды снова приобрели популярность в развитых странах благодаря распространению здорового образа жизни и осознанию экологических проблем.

      Велосипед
      Эволюция велосипедов

      Сейчас такое транспортное средство ниболее популярно в странах северной и западной Европы. Первенство в этом принадлежит Дании, рядовой житель этой страны за год преодолевает на велосипеде 893 километра. Также колесные очень распространены в Нидерландах, Бельгии и Германии.

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      Для удобства использования этого транспортного средства обустраивают инфраструктуру: создают велодорожки, специальные стоянки, а в общественном транспорте отводят специальные места для проезда с велосипедом.

      Итак, колесное устройство завоевало расположение не только среди спортсменов, увлекающихся велоспортом, но и среди жителей планеты, для которых оно стало отличной альтернативой общественным видам транспорта.

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      Автор: Игорь Шишак
      Теги: Транспорт Одна история История
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