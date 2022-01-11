Перечень профессий расширили

Ведь вступит в силу новый перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной. Речь идет прежде всего о медиках, коммунальщиках и чиновниках на местах.

Внимание Новая вакцина против Омикрона будет готова весной, – глава Pfizer

Предыдущим дедлайном для них было 20 января, однако его немного сместили.

Согласно приказу, к списку тех, кто подлежит обязательной вакцинации против COVID-19, добавляются работники:

органов местного самоуправления;

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Виктор Ляшко – министр Минздрава "Представители этих профессий, которые до 31 января не сделают прививки, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Это не относится только к людям с противопоказаниями"

Омикрон может вызвать дополнительную нагрузку на медицинскую систему

Глава Минздрава напомнил, что в мире сейчас фиксируют циркуляцию коронавируса нового штамма Омикрон.

Но количество случаев COVID-19, вызванных новым штаммом возрастает, что может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна,

– подчеркнул Виктор Ляшко.

Внимание! Полностью вакцинированные люди имеют на 65% меньший риск госпитализации при инфицировании им, те, кто получил бустерную дозу – на 81%.

Кратко об обязательной вакцинации против COVID-19