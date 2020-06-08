О банде полицейских из Павлограда, "палочной системе" полиции и о высоком количестве больных COVID-19 в Украине – в программе "После всего" на 24 канале рассказали общественный активист Юрий Марченко, глава правления организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук, инфекционист Лариса Мороз и секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопов.

О полицейских в Павлограде

Распространение наркотиков

В Павлограде арестовали банду полицейских, которая заставляла граждан совершать преступления. Один арестованный полицейский был в тесных отношениях с мэром города. Об этом в эфире программы "После всего" на 24 канале рассказал общественный активист из Павлограда Юрий Марченко.

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По словам активиста, полковник Дмитрий Сердюк, которого арестовали вместе с подчиненными, до этого работал начальником полиции города Терновка. Он славится тем, что там распространяют наркотические вещества.

Его назначили в Павлоград, потому что мэр Павлограда Анатолий Вершина – бывший начальник полиции. Сердюк был его подчиненным. Именно поэтому, чтобы легче было решать личные проблемы и вопросы, мэр помог Сердюку (стать начальником полиции – 24 канал),

– убежден Марченко.

Он также сообщил, что когда арестовывали полицейских, руководитель муниципальной стражи Сергей Тищенко и директор спортивного комплекса Павел Вершина пришли на их защиту. Оказалось, что Тищенко – это собрат парня, который принимал участие в убийстве депутата из России Дениса Вороненкова, а Вершина – сын мэра Павлограда.

Что известно о Денисе Вороненкове и его убийстве?Денис Вороненков – бывший депутат Госдумы от "Коммунистической партии России". В 2016 году вместе с женой переехал в Украину. Был ключевым свидетелем по делу о государственной измене Виктора Януковича при аннексии Россией Крыма.



В 2017 году его убили в центре Киева тремя выстрелами в живот и голову. В перестрелке с охранником Вороненкова киллер получил ранение и впоследствии умер в больнице.



Впоследствии ряд украинских политиков, правоохранителей, а также представителей Запада говорили, что убийство Дениса Вороненкова имело заказной характер. Мол, его целью было продемонстрировать, как работает карательная машина России против тех, кто восстанет против режима Путина.

Что еще "крышует" полиция

Кроме того, Павлоградская полиция "крышевала" нелегальную добычу песка.

"Мы обращались в полицию, но реакции никакой не было. Из конфиденциальных источников известно, что этот песок потом продавали через городской бюджет", – отметил Марченко.

Как отметил активист, есть еще вопросы относительно терриконов: там были убиты люди. В этом были вовлечены именно полицейские. По его словам, из этих терриконов добывают и вывозят уголь – это тоже "крышует" полиция.

Активист рассказал, что есть проблемы и с экологией, которые игнорирует полиция. Например, акриловые бассейны, расположенные в поселке рядом с городом – отравляют всю окружающую среду. В городе также есть завод сухариков, все жиры из которого выливают в реку Самара. Она является притоком Днепра возле города Новомосковск.

Скандал с полицейскими в Павлограде: коротко

В Павлоградском отделе полиции, на Днепропетровщине, ГБР накрыло преступную банду полицейских. 7 правоохранителей в течение 2 лет заставляли местных совершать преступления. За это полицейские давали пострадавшим деньги, наркотики, а потом привлекали их к уголовной ответственности.

Их интересовали хорошие показатели участка и для этого полицейские применяли насилие. А также давали деньги и наркотики. Затем привлекали людей к уголовной ответственности.

Всех 7 участников банды задержали, ведется расследование.

О "палочной системе" полиции

Реформа полиции – это переход от милитаризованного органа, доставшегося нам в наследство от Советского Союза и имеет образ борьбы с преступностью, до сервисной службы. Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала глава правления организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук.

Она объяснила, что это не просто изменение цели, потому что это еще и изменение результатов, направления и фокуса деятельности полиции.

Если мы говорим о борьбе с организованной преступностью, то основной показатель по которому оценивается эффективность работы полиции – это нормативы, которые спускаются сверху. Чтобы достичь этих нормативов, мы видим практику, когда полицейские их повышают различными искусственными способами. В том числе, заставляют людей совершать преступления, чтобы повысить раскрытия,

– сообщила Александра Матвийчук.

Что такое полицейские нормативы

Дмитрий Гнап в прямом эфире объяснил, что это так называемая "палочная система". Когда за каждое зарегистрированное или раскрытое преступление, полицейские ставят себе "палочки", чтобы отчитаться в своей успешной работе. Чем больше этих "палочек" зарегистрированных и закрытых преступлений, тем большую зарплату получает руководитель полицейского участка, начальник и все его подчиненные.

COVID-19 в Украине

В Украине не уменьшается количество новых больных COVID-19, а это является одним из главных показателей, который влияет на карантинные условия. По мнению врача-инфекциониста Ларисы Мороз, это происходит по нескольким причинам. В частности, увеличивается количество тестирований, в результате чего обнаруживается больше новых случаев.

Но, кроме этого, население неправильно восприняло постепенное уменьшение карантинных мер, которые происходили в течение последних месяцев. По ее словам, 304 случая официально зарегистрированных тяжелых больных – это самый высокий показатель за последние месяцы. Ведь до этого их было 250 – 270 человек.

К сожалению, мы сейчас выходим на стабильно высокие цифры. Всегда призывала, что мы должны приучиться жить в новых условиях. И масочный режим, и социальная дистанция будут с нами еще несколько месяцев,

– прокомментировала она.

Лариса Мороз надеется, что теплая погода и ультрафиолет будут немного подавлять репликацию вируса. Но пример некоторых стран Южной Америки, африканских государств или Израиля показывает, что этот вирус на 100% не зависит от того, какая будет температура и ультрафиолет.

Врач-инфекционист призывает придерживаться двух правил:

масочный режим, особенно в закрытых помещениях;

социальная дистанция.

Справка. По состоянию на утро 8 июня в Украине зарегистрировано 27 462 больных COVID-19. В целом умерли 797 пациентов, выздоровели – 12 195 человек.