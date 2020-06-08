Про банду поліцейських із Павлограда, "палочну систему" поліції та про високу кількість хворих на COVID-19 в Україні – у програмі "Після всього" на 24 каналі розповіли громадський активіст Юрій Марченко, голова правління організації "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук, інфекціоністка Лариса Мороз та секретар Київської міської ради Володимир Прокопів.

Про поліцейських у Павлограді

Розповсюдження наркотиків

У Павлограді заарештували банду поліцейських, яка змушувала громадян вчиняти злочини. Один арештований поліцейський був у тісних стосунках із мером міста. Про це в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі розповів громадський активіст із Павлограда Юрій Марченко.

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За словами активіста, полковник Дмитро Сердюк, якого заарештували разом із підлеглими, до цього працював начальником поліції міста Тернівка. Воно славиться тим, що там розповсюджують наркотичні речовини.

Його призначили в Павлоград, тому що міський голова Павлограда Анатолій Вершина – колишній начальник поліції. Сердюк був його підлеглим. Саме тому, щоби легше було розв'язувати особисті проблеми та питання, мер допоміг Сердюку (стати начальником поліції – 24 канал),

– переконаний Марченко.

Він також повідомив, що коли заарештовували поліцейських, керівник муніципальної варти Сергій Тіщенко та директор спортивного комплексу Павло Вершина прийшли на їхній захист. Виявилось, що Тіщенко – це побратим хлопця, який брав участь у вбивстві депутата з Росії Дениса Вороненкова, а Вершина – син мера Павлограда.

Що відомо про Дениса Вороненкова і його вбивство?Денис Вороненков – колишній депутат російської Держдуми від "Комуністичної партії Росії". У 2016 році разом із дружиною переїхав до України. Був ключовим свідком у справі про державну зраду Віктора Януковича при анексії Росією Криму.



У 2017 році його вбили у центрі Києва трьома пострілами в живіт та голову. У перестрілці з охоронцем Вороненкова кілер отримав і згодом помер у лікарні.



Згодом низка українських політиків, правоохоронців, а також представників Заходу говорили, що вбивство Дениса Вороненкова мало замовний характер. Мовляв, його метою було продемонструвати, як працює каральна машина Росії проти тих, хто повстане проти режиму Путіна.

Що ще "кришує" поліція

Крім того, Павлоградська поліція "кришувала" нелегальний видобуток піску.

"Ми зверталися до поліції, але реакції ніякої не було. З конфіденційних джерел відомо, що цей пісок потім продавали через міський бюджет", – зазначив Марченко.

Як наголосив активіст, є ще питання щодо териконів: там були вбиті люди. У цьому були залучені саме поліцейські. За його словами, з цих териконів добувають і вивозять вугілля – це теж "кришує" поліція.

Активіст розповів, що є проблеми і з екологією, які ігнорує поліція. Наприклад, акрилові басейни, які розташовані в селищі поруч із містом – отруюють усе довкілля. У місті також є завод сухариків, усі жири з якого виливають у річку Самара. Вона є притокою Дніпра біля міста Новомосковськ.

Скандал з поліцейськими у Павлограді: коротко

У Павлоградському відділі поліції, що на Дніпропетровщині, ДБР накрило злочинну банду поліцейських. 7 правоохоронців протягом 2 років змушували місцевих вчиняти злочини. За це поліцейські давали потерпілим гроші, наркотики, а потім притягували їх до кримінальної відповідальності.

Їх цікавили хороші показники відділку і для цього поліцейські використовували насилля. А також давали гроші та наркотики. Потім притягували людей до кримінальної відповідальності.

Усіх 7 учасників банди затримали, ведеться розслідування.

Про "палочну систему" поліції

Реформа поліції – це перехід від мілітаризованого органу, який дістався нам в спадок від Радянського Союзу та має образ боротьби зі злочинністю, до сервісної служби. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіла голова правління організації "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук.

Вона пояснила, що це не просто зміна мети, тому що це ще й зміна результатів, напрямку і фокусу діяльності поліції.

Якщо ми говоримо про борця з організованою злочинністю, то основний показник за яким оцінюється ефективність роботи поліції – це нормативи, які спускаються зверху. Щоб досягти цих нормативів, ми бачимо практику, коли поліцейські їх підвищують різними штучними способами. В тому числі, змушують людей вчиняти злочини, щоби підвищити розкриття,

– повідомила Олександра Матвійчук.

Що таке поліцейські нормативи

Дмитро Гнап у прямому ефірі пояснив, що це так звана "палочна система". Коли за кожен зареєстрований або розкритий злочин, поліцейські ставлять собі "палочки", щоб відзвітуватися у власній успішній роботі. Чим більше оцих "паличок" зареєстрованих і закритих злочинів, тим більшу зарплату отримує керівник поліцейського відділку, начальник та всі його підлеглі.

COVID-19 в Україні

В Україні не зменшується кількість нових хворих на COVID-19, а це є одним з головних показників, що впливає на карантинні умови. На думку лікарки-інфекціоністки Лариси Мороз, це відбувається з кількох причин. Зокрема, збільшується кількість тестувань, внаслідок чого виявляється більше нових випадків.

Але, крім цього, населення неправильно сприйняло поступове зменшення карантинних заходів, які відбувалися протягом останніх місяців. За її словами, 304 випадки офіційно зареєстрованих важких хворих – це найвищий показник за останні місяці. Адже до цього їх було 250 – 270 осіб.

На жаль, ми зараз виходимо на стабільно високі цифри. Завжди закликала, що ми повинні привчитися жити в нових умовах. І масковий режим, і соціальна дистанція будуть з нами ще кілька місяців,

– прокоментувала вона.

Лариса Мороз сподівається, що тепла погода і ультрафіолет будуть трохи пригнічувати реплікацію вірусу. Але приклад деяких країн Південної Америки, африканських держав чи Ізраїлю показує, що цей вірус 100% не залежить від того, яка буде температура і ультрафіолет.

Лікарка-інфекціоністка закликає дотримуватися двох правил:

масковий режим, особливо у закритих приміщеннях;

соціальна дистанція.

Довідка. Станом на ранок 8 червня в Україні зареєстровано 27 462 хворих на COVID-19. Загалом померли 797 пацієнтів, одужали – 12 195 людей.