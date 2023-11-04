Так получить отсрочку могут мужчины, на содержании которых находятся дети от предыдущего брака жены. Но при определенных обстоятельствах. Также важно знать, подлежит ли мобилизации мужчина, в семье которого должен родиться третий ребенок. Нюансы объяснила юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян.

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Законодательная база

Согласно абзацу 4 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанных женщин и мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Более того, юрист объясняет, что это не обязательно должны быть биологические дети. В случае, когда жена имеет детей от предыдущего брака, но их отец не платит алименты, или умершим или безвестно пропавшим.

"То есть значение имеет именно факт содержания детей", – подчеркнула Татьяна Козян.

Законодательство предусматривает демократическую процедуру отсрочки от призыва многодетного отца. Для этого достаточно подать соответствующее заявление и предоставить все подтверждающие документы.

Жена имеет третью беременность

Согласно статье 84 Семейного кодекса, супруга имеет право на воздержание от мужа во время беременности. В то же время, нерожденный ребенок не может быть на содержании отца или матери. А это значит, что беременность не может являться основанием для отсрочки.

"То есть получается, что именно беременная жена находится на содержании мужа, а не ребенок, который он вынашивает. Следовательно, если третий ребенок еще не родился, то это не является основанием для получения отсрочки от мобилизации", - добавила юрист.

К слову, в Верховной Раде есть ряд законопроектов, предлагающих расширить и сократить перечень граждан, имеющих право на отсрочку. Да, народные депутаты предлагают лишить права на отсрочку некоторых студентов, аспирантов и ассистентов-стажеров, старше 30 лет. Другие должностные лица добиваются, чтобы отсрочку от мобилизации предоставляли независимо от возраста мужчинам, получающим второе или третье образование по специальностям, которые МОН определит для восстановления страны.