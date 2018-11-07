Морил голодом маленького сына: депутата с Кировоградщины лишили родительских прав

Во вторник, 6 ноября, на Кировоградщине суд лишил родительских прав депутата Новоукраинского районной совета Александра Мольченко, которого подозревают в издевательстве над малолетним сыном.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Новоукраинского райсуда Яну Зарюгину.

Кроме самого депутата, суд лишил родительских прав и жену Мольченко. Однако суд еще не начинал рассмотрение дела об изъятии 4 детей, которые воспитывались в семье Мольченко.

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Сейчас дети отобраны у семьи на основании решения службы по делам детей Новоукраинской РГА.

Напомним, 14 августа стало известно, что в Новоукраинке медики обнаружили у семьи замореного голодом четырехлетнего мальчика, который молил врачей о хлебе и воде. Вес ребенка составлял всего 7 кг вместо нормальных для его возраста 16-ти. При этом остальные дети в этой семье были сытыми и здоровыми.

Впоследствии стало известно, что истощенный голодом мальчик оказался сыном депутата райсовета Александра Мольченко. Отец мальчика заявлял, что изъятие ребенка стало политической расправой за его позицию.