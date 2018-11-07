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      Морив голодом маленького сина: депутата з Кіровоградщини позбавили батьківських прав

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      Депутата, який морив голодом власного сина, позбавили батьківських прав
      Депутата, який морив голодом власного сина, позбавили батьківських прав / Ілюстративне фото

      У вівторок, 6 листопада, на Кіровоградщині суд позбавив батьківських прав депутата Новоукраїнської районної ради Олександра Мольченка, якого підозрюють у знущанні над малолітнім сином.

      Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-секретаря Новоукраїнського райсуду Яну Зарюгіну.

      Окрім самого депутата, суд позбавив батьківських прав і дружину Мольченка. Проте суд ще не розпочинав розгляд справи про відібрання 4 дітей, які виховувалися у родині Мольченків.

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      Наразі діти відібрані у родини на підставі рішення служби у справах дітей Новоукраїнської РДА.

      Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що в Новоукраїнці медики виявили у сім’ї замореного голодом чотирирічного хлопчика, який благав у лікарів про хліб та воду. Вага дитини становила всього 7 кілограмів замість нормальних для його віку 16-ти. При цьому решта дітей у цій сім’ї були ситими та здоровими.

      Згодом стало відомо, що виснажений голодом хлопчик виявився сином депутата райради Олександра Мольченка. Батько хлопчика заявляв, що вилучення дитини стало політичною розправою за його позицію.

      Теги: Новини України Новини політики Діти і неповнолітні Новини Кропивницького голодування
      Джерело: 24 Канал
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