Заморений голодом хлопчик на Кіровоградщині виявився сином депутата: батько заявив про досліди

Виснажений голодом чотирирічний хлопчик, якого примусово забрали із сім’ї на Кіровоградщині, виявився сином депутата районної ради Олександра Мольченка. Батько хлопчика вважає – вилучення дитини стало політичною розправою за його позицію.

Про це повідомляє ТСН.

24 канал повідомляв, що напередодні на Кіровоградщині у місті Новоукраїнка з сім’ї вилучили замореного голодом чотирирічного хлопчика, який важив усього 7 кілограмів замість нормальних для його віку 16 кілограмів. Коли дитина потрапила до рук медиків, то постійно благала дати їй "хлібчика і водички".

Батько дитини переконує, що Владик захворів, бо в дитинстві над ним нібито проводили досліди в місцевій лікарні.

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Зверталися неодноразово до лікарів – лікарі ігнорували постійно. Останній рік я помітив, що дитина дуже почала худнути. Щоб підтримувати імунітет дитини, я купував вітаміни. Я вважаю, що це наслідки тих експериментів, які робила та медсестричка в цій лікарні,

– розповів депутат.

У дитячій обласній лікарні, куди терміново доправили хлопчика, вже отримали перші результати обстеження – медики кажуть, що дитина абсолютна здорова, але голодна. Га сьогодні владика вчать їсти.

"З такою малою вагою кишкова система і шлунок працюють не так, як потрібно. Ферменти працюють не так, як потрібно, через те це все повинні запустити", – розповіла заступник головного лікаря Лідія Ліщеновська.

"Хлібчика і водички – це все, що він просив їсти. Він знав лише це харчування", – розповіла районний педіатр.

Поки хлопчика відгодовуватимуть у лікарні, чиновники клопотатимуть про вилучення його з родини, а також вирішуватимуть долю решти дітей із цієї сім‘ї.