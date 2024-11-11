Кроме традиционных видов спорта, секции предлагают и довольно экзотические для Украины дисциплины, информирует 24 Канал. В частности, доджбол, корфбол, регби-5 и панна футбол, он же – стрит футбол.

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Это командные, бесконтактные и гендерно равнодоступные виды спорта: мальчики и девочки в соревнованиях могут участвовать на равных.

Они интересные и мегаактивные,

– рассказывает менеджер проекта "акТИвные" Глеб Колмогоров.

Рассмотрим для примера доджбол. У старшего поколения он назывался "выбивной". А в мире даже проводят соревнования по этой дисциплине. В частности, наша женская сборная в этом году в августе впервые попала на чемпионат мира, который проходил в Австрии.

В регби-5 детям не надо толкаться, достаточно лишь сорвать ленту с пояса соперника. А вот флорбол – это разновидность хоккея. Дети играют на паркете. Такой себе футзал с клюшкой. В свою очередь, панна футбол – это игра один на один.

Дети обожают тренировки / Фото "акТИвные"

В планах – расширить перечень видов спорта до восьми. В частности, говорится о бадминтоне и диск-гольфе. Для таких занятий не нужно каких-то особых условий, что является одним из главных преимуществ проекта.

Основным же плюсом организаторы называют новое отношение к цели занятий. Это не тренировки ради победы превыше всего, а скорее игра для освоения новых навыков и получения удовольствия от процесса.

По словам Вадима Данильченко, советника министра молодежи и спорта, чрезвычайно важно, чтобы малыш имел желание и мотивацию заниматься спортом. В качестве примера он приводит выступления наших спортсменов на международных соревнованиях. Если юниорские сборные демонстрируют неплохие результаты, то позже спортсмены, так сказать, "выгорают" и прекращают прогрессировать.

На тренировках осваивают новые навыки / Фото "акТИвные"

С ним соглашается отец одного из воспитанников клуба ЮКСА на Киевщине, Михаил.

От детей требуют результат, когда они к этому еще не готовы, прежде всего морально. К тому же в таком возрасте дети часто травмируются. Это не способствует мотивации. Должна быть заинтересованность, желание заниматься спортом,

– делится отец Никиты.

Зато занятия в игровой форме поощряют детей, отмечает мать одного из ребят, Анна. Ее сын Даниил посещает мультиспортивный клуб в Тарасовке. По словам женщины, она узнала о секции в интернете. С тех пор малыш трижды в неделю занимается спортом. Мальчик стал меньше болеть, и главное, что ребенок очень ждет каждую следующую тренировку. Особых эмоций добавляют соревнования между сверстниками из других клубов.

"Впечатлениям нет предела", – радуется мать ребенка.

Занятия в игровой форме поощряют детей / Фото "акТИвные"

Сделать физическое воспитание прежде всего удовольствием и игрой для малышей – основная идея организаторов проекта "Мультиспортивные клубы". Создать такую систему позволяет зарубежный опыт.

Клубная форма работы является основной во всех странах Европы и мира. Заинтересованность к такому формату в Украине только растет. Это более гибкий, более благоприятный для привлечения детей к двигательной активности режим работы. Достаточно лишь помочь нашим активистам и волонтерам организовывать мультиспортивные клубы,

– говорит министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

На сегодня в Украине уже работают более 100 секций. Авторы инициативы планируют увеличить это количество до 150 до конца года. В следующем же году обещают организовать уже 400 клубов во всех регионах нашего государства.

Эта структура расширяется буквально ежедневно, отмечает исполняющий обязанности директора госучреждения "Спорт для всех" Александр Божок. Люди создают общественные организации, на базе которых возникают мультиспортивные клубы. В Министерстве молодежи и спорта рассчитывают, что опеку над ними возьмут на себя местные органы власти.

Мультиспортивных клубов будет становиться больше / Фото "акТИвные"

Со своей стороны организаторы инициативы предоставляют юридическую поддержку, инвентарь, а в будущем – помощь с арендой помещений для занятий спортом. Также министерство обеспечивает подготовку тренеров. Для них регулярно проводят семинары. На последнем подготовили почти две сотни специалистов. В частности, воспитателей привлекают через социальные сети. На таких тренингах они повышают квалификацию, обмениваются опытом, овладевают психологическими практиками в работе с малышами и тому подобное.

Тренер клуба "акТИвные" Илья, который прошел надлежащую подготовку, отмечает стремительную динамику развития мультиспортивной клубной системы в Украине. Его радует, что дети с восторгом встретили эту инициативу.

Малышам нравится многообразие, особенно, когда на одной тренировке они занимаются несколькими видами спорта, потому что это база для будущих спортсменов,

– говорит тренер.

Различные физические упражнения комплексно развивают организм и обеспечивают хорошее здоровье, одновременно позволяя будущему спортсмену правильно определиться с видом спорта, которым он будет заниматься в дальнейшем.