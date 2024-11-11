Окрім традиційних видів спорту, секції пропонують і доволі екзотичні для України дисципліни, інформує 24 Канал. Зокрема, доджбол, корфбол, регбі-5 та панна футбол, він же – стріт футбол.

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Це командні, безконтактні та гендерно рівнодоступні види спорту: хлопчики та дівчата у змаганнях можуть брати участь на рівних.

Вони цікаві та мегаактивні,

– розповідає менеджер проєкту "акТИвні" Гліб Колмогоров.

Розглянемо для прикладу доджбол. У старшого покоління він називався "вибивний". А у світі навіть проводять змагання з цієї дисципліни. Зокрема, наша жіноча збірна цьогоріч у серпні вперше потрапила на чемпіонат світу, який проходив у Австрії.

У регбі-5 дітям не треба штовхатися, достатньо лише зірвати стрічку з паска суперника. А ось флорбол – це різновид хокею. Малеча грає на паркеті. Такий собі футзал із ключкою. Своєю чергою, панна футбол – це гра один на один.

Діти обожнюють тренування / Фото "акТИвні"

У планах – розширити перелік видів спорту до восьми. Зокрема, мовиться про бадмінтон та диск-гольф. Для таких занять не потрібно якихось особливих умов, що є однією з головних переваг проєкту.

Основним же плюсом організатори називають нове ставлення до мети занять. Це не тренування заради перемоги понад усе, а радше гра для опановування нових навичок та отримання задоволення від процесу.

За словами Вадима Данільченка, радника міністра молоді та спорту, надзвичайно важливо, аби малюк мав бажання та мотивацію займатися спортом. Як приклад він наводить виступи наших спортсменів на міжнародних змаганнях. Якщо юніорські збірні демонструють непогані результати, то пізніше спортсмени, так би мовити, "вигорають" та припиняють прогресувати.

На тренуваннях опановують нові навички / Фото "акТИвні"

З ним погоджується батько одного з вихованців клубу ЮКСА на Київщині, Михайло.

Від дітей вимагають результат, коли вони до цього ще не готові, насамперед морально. До того ж у такому віці діти часто травмуються. Це не сприяє мотивації. Має бути зацікавленість, бажання займатися спортом,

– ділиться батько Микити.

Натомість заняття в ігровій формі заохочують дітлахів, зазначає мати одного з хлопців, Анна. Її син Данило відвідує мультиспортивний клуб у Тарасівці. За словами жінки, вона дізналася про секцію в інтернеті. Відтоді малий тричі на тиждень займається спортом. Хлопчик став менше хворіти, та головне, що дитина дуже чекає на кожне наступне тренування. Особливих емоцій додають змагання між однолітками з інших клубів.

"Враженням немає меж", – радіє мати дитини.

Заняття в ігровій формі заохочують дітлахів / Фото "акТИвні"

Зробити фізичне виховання насамперед задоволенням та грою для малечі – основна ідея організаторів проєкту "Мультиспортивні клуби". Створити таку систему дозволяє закордонний досвід.

Клубна форма роботи є основною у всіх країнах Європи та й світу. Зацікавленість до такого формату в Україні тільки зростає. Це більш гнучкий, більш сприятливий для залучення дітей до рухової активності режим роботи. Достатньо лише допомогти нашим активістам та волонтерам організовувати мультиспортивні клуби,

– каже міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

На сьогодні в Україні вже працюють понад 100 секцій. Автори ініціативи планують збільшити цю кількість до 150 до кінця року. Наступного ж року обіцяють організувати вже 400 клубів в усіх регіонах нашої держави.

Ця структура розширюється буквально щодня, зазначає виконувач обов'язків директора держустанови "Спорт для всіх" Олександр Божок. Люди створюють громадські організації, на базі яких виникають мультиспортивні клуби. У Міністерстві молоді та спорту розраховують, що опіку над ними візьмуть на себе місцеві органи влади.

Мультиспортивних клубів ставатиме більше / Фото "акТИвні"

Зі свого боку організатори ініціативи надають юридичну підтримку, інвентар, а у майбутньому – допомогу з орендою приміщень для занять спортом. Також міністерство забезпечує підготовку тренерів. Для них регулярно проводять семінари. На останньому підготували майже дві сотні фахівців. Зокрема, вихователів залучають через соціальні мережі. На таких тренінгах вони підвищують кваліфікацію, обмінюються досвідом, опановують психологічні практики у роботі з малечею тощо.

Тренер клубу "акТИвні" Ілля, який пройшов належну підготовку, відзначає стрімку динаміку розвитку мультиспортивної клубної системи в Україні. Його тішить, що діти із захватом зустріли цю ініціативу.

Малечі до вподоби різноманіття, особливо, коли на одному тренуванні вони займаються кількома видами спорту, бо це база для майбутніх спортсменів,

– каже тренер.

Різні фізичні вправи комплексно розвивають організм та забезпечують гарне здоров'я, водночас дозволяючи майбутньому спортсмену правильно визначитися із видом спорту, яким він займатиметься надалі.