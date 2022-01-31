Такое заявление сделал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. По его словам, первые подробности представят еще до конца недели, то есть еще до 6 февраля.

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Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии

Енин подчеркнул, что в МВД стремятся понять, что привело к неправомерному применению нацгвардейцем Рябчуком огнестрельного оружия. Также в ведомстве хотят принять меры, чтобы не допустить повторения таких жутких случаев в будущем. "Мы нацелены на максимально эффективный результат", – заверил замминистра.

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