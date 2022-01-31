Когда военнослужащую привезли в больницу, ее состояние было критическим. Во время операции хирурги обнаружили, что весь ее кишечник – разбит. К счастью, теперь медики наблюдают положительную динамику.
Важно ГБР ищет свидетелей, которые видели Рябчука с автоматом в городе после стрельбы на "Южмаше"
Девушке удается двигать ногами
Подробнее о состоянии пациентки рассказал Сергей Рыженко, генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова. Он пояснил, что девушка пережила 2 очень тяжелые операции, которые уже дают результаты.
Жанна уже может двигать ногами. Она улыбается, появился положительный румянец,
– подчеркнул Рыженко.
Мужчина добавил, что для окончательного выздоровления необходимо провести еще несколько операций. Сейчас Жанна, а также 25-летний раненый Игорь, все еще находятся в реанимационном отделении.
Трагедия на "Южмаше" в Днепре: что известно
- 21-летний нацгвардеец Артем Рябчук в ночь на 27 января устроил жестокую стрельбу на заводе "Южмаш" в Днепре. Он открыл огонь по 4 военным и гражданской женщине. Выжить им не удалось.
- Нападавший ранил еще 5 военнослужащих, троих привезли в больницу в тяжелом состоянии. Впоследствии стрелка удалось задержать. Ему уже сообщили о подозрении по 3 статьям.
- Впоследствии суд избрал Рябчуку меру пресечения, он до 27 марта будет находиться под стражей без права внесения залога. Юноша признался в содеянном и заявил, что сожалеет.
- Руководство воинской части Нацгвардии, в которой произошла трагедия, проверят на полиграфе. Ведь бывшие контрактники рассказали шокирующую информацию об издевательствах над солдатами.