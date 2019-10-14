Мы идеологически разошлись, – Черновол о связи с Пашинским

Экс-нардеп Татьяна Черновол рассказала, что она идеологически разошлась с Сергеем Пашинским, поэтому он считает, что новой власти можно дать шанс.

Об этом Черновол сказала еще до ареста Сергея Пашинского в интервью в программе "Ролевые игры". Она объяснила: "Мы идеологически разошлись, потому что он считает, что этой власти можно дать шанс, а я считаю, что она уже начала уничтожение Украины, и с ней надо бороться".

К слову: Почему Пашинского судят за стрельбу, а не за коррупционные сделки

Экс-нардеп считает, что Пашинский большой политик и общественный деятель, однако сейчас он – в стороне от политики.

Он дал этой власти шанс, но он не в этой власти, он вообще в стороне,

– отметила Чорновил.

"Было такое долгое время, когда накапывалось, что кто-то что-то сделал и это надо как-то остановить, я могла прийти только к нему, потому что он понимал, что это нарушает какой-то государственный баланс и работает против Украины", – пояснила она.

Смотрите полное интервью с Татьяной Черновол:

Почему Сергея Пашинского арестовали

Экс-нардепа арестовали до записи этого интервью 7 октября 2019 года. Его обвиняют в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. А все из-за ссоры в 2016 году между ним и Вячеславом Химикусом, который уже несколько раз привлекался за так называемую "хулиганку".

По версии Пашинского, инцидент произошел, когда он с женой возвращался на машине из кинотеатра. Однако на их пути встал микроавтобус, который стоял на проезжей части без габаритных огней.

Экс-депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить в чем дело. В результате Химикус якобы ударил Пашинского бутылкой по голове и сбил с ног. Лежа на земле, депутат выстрелил в ногу своему нападающему. Сергей Пашинский доказывал, что стрелял в целях самозащиты и защиты своей жены.



Сергей Пашинский и Вячеслав Химикус

У Химикуса другая версия конфликта, по его словам, Пашинский сразу же достал пистолет и угрожал им. Именно за это получил бутылкой по голове. Также пострадавший утверждает, что Пашинский в воздух для предупреждения не стрелял, а сразу целился в Химикуса.

В этом деле против Пашинского то останавливали, то возобновляли следствие. Впрочем, 4 октября 2019 года за дело взялось ГБР и экс-нардеп снова получил подозрение в преступлении трехлетней давности. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Он пробудет за решеткой до 4 декабря.