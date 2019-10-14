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      Ми ідеологічно розійшлись, – Чорновол про зв'язок з Пашинським

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      Сергій Пашинський та Тетяна Чорновол
      Сергій Пашинський та Тетяна Чорновол / Колаж 24 каналу

      Екснардепка Тетяна Чорновол розповіла, що вона ідеологічно розійшлась з Сергієм Пашинським, тому він вважає, що новій владі можна дати шанс.

      Про це Чорновол сказала ще до арешту Сергія Пашинського в інтерв'ю в програмі "Рольові ігри". Вона пояснила: "Ми ідеологічно розійшлись, бо він вважає, що цій владі можна дати шанс, а я вважаю, що вона вже почала знищення України, і з нею треба боротися".

      До слова: Чому Пашинського судять за стрілянину, а не за корупційні оборудки

      Екснардепка вважає, що Пашинський великий політик та громадський діяч, однак нині він – осторонь політики.

      Він дав цій владі шанс, але він не в цій владі, він взагалі осторонь,
      – наголосила Чорновол.

      "Був такий довгий час, коли накопувалось, що хтось щось зробив і це треба якось зупинити, я могла прийти тільки до нього, бо він розумів, що це порушує якийсь державний баланс і що працює проти держави України", – пояснила вона.

      Дивіться повне інтерв'ю з Тетяною Чорновол:

      Чому Сергія Пашинського арештували

      Екснардепа заарештували до запису цього інтерв'ю 7 жовтня 2019 року. Його звинувачують в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. А все через суперечку у 2016 році між ним та В'ячеславом Хімікусом, який вже кілька разів притягався за так звану "хуліганку".

      За версією Пашинського, інцидент стався, коли він з дружиною повертався на авто з кінотеатру. Однак на заваді їм став мікроавтобус, який стояв на проїжджій частині без габаритних вогнів.

      Ексдепутат вийшов із салону автомобіля, щоб з'ясувати у чому справа. В результаті Хімікус нібито вдарив Пашинського пляшкою по голові і збив з ніг. Лежачи на землі, депутат вистрілив у ногу своєму нападнику. Сергій Пашинський доводив, що стріляв з метою самозахисту та захисту своєї дружини.

      пашинський хімікус
      Сергій Пашинський та В'ячеслав Хімікус

      В Хімікуса інша версія конфлікту, за його словами, Пашинський одразу ж дістав пістолет і погрожував ним. Саме за це отримав пляшкою по голові. Також потерпілий стверджує, що Пашинський у повітря для попередження не стріляв, а відразу цілився в Хімікуса.

      У цій справі проти Пашинського то зупиняли, то поновлювали слідство. Втім, 4 жовтня 2019 року за справу взялось ДБР і екснардеп знову отримав підозру у злочині трирічної давнини. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він пробуде за ґратами до 4 грудня.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Сергій Пашинський Кримінальні новини Арешт Судді Стрілянина
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