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      "Мы знаем, как вам больно": министр обороны Британии встретился с семьями пленных моряков

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      Гэвин Уильямсон
      Гэвин Уильямсон / Фото из открытых источников

      Великобритания поможет освободить украинских моряков, которых РФ захватила в плен вблизи Керченского пролива. Также британские инструкторы прибудут в Украину для подготовки отечественных морпехов.

      Об этом госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон рассказал во время встречи с семьями пленных украинских моряков в Одессе, информирует ТСН.

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      Мы знаем, как больно вам. Все страны должны объединиться, чтобы заявить, что это неправильно. Мы должны работать и стоять бок о бок, чтобы вернуть ваших близких домой и поддерживать территориальную целостность Украины,
      – отметил глава оборонного ведомства Великобритании.

      Он также добавил, что именно после атаки украинских кораблей Россией было принято решение, чтобы британский разведывательный корабль зашел в территориальные воды Украины в Черном море. Его пребывание в сроках не ограничено.

      "Мы хотим продемонстрировать, что наши корабли имеют право двигаться в международных водах, и мы также считаем, что кораблям других стран необходимо присоединиться к Великобритании на украинской территории", – заявил Уильямсон.

      Кроме этого, по его словам, в Украину прибудут британские инструкторы для подготовки отечественных морпехов.

      Отметим, что 21 декабря Украина и Британия договорились о совместных действиях в реформировании ВСУ и ВМС – первые британские военнослужащие прибудут в Украину уже в январе. Выполнение ряда задач в рамках предыдущих договоренностей между странами ускорили из-за агрессивных действий России в отношении Украины.

      Напомним, корабль HMS Echo H87 Королевского военно-морского флота Великобритании 17 декабря вошел в Черное море. Уже 19 декабря корабль пришвартовался в Одессе – он пробудет там несколько дней.


      Что произошло в Керченском проливе?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесла немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Заложники Украинцы в плену РФ Великобритания Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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