Все из-за отсутствия лекарства в регионе. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Внимание Россияне в Херсонской области заставляют ставить ценники в рублях и в гривнах и угрожают продавцам

Дефицит лекарства

Дело в том, что из-за россиян невозможно осуществлять поставки медикаментов в Херсонскую область. Захватчики не пропускают волонтеров с подконтрольной Правительству Украины территории, которые готовы доставить гуманитарную помощь.

Такие грузы они грабят, а затем продают жителям временно оккупированных территорий,

– заявила Денисова.

Более того, почти все аптеки прекратили работу. Впрочем, небольшое количество фармацевтических заведений продолжает работать. Так там повысили цены на медицинские препараты в 3-5 раз.

В этой связи в области образовался дефицит следующих препаратов:

от сердечно-сосудистых заболеваний;

жаропонижающих средств.

Лекарство нелегально завозят из Крыма

В то же время кафиры нелегально завозят лекарства на территорию Херсонской области с временно оккупированного полуострова Крыма. Их продают на местных стихийных рынках.

Внимание! Все лекарства не сертифицированы и могут представлять опасность для жизни и здоровья людей. В частности, из-за ненадлежащих условий хранения.

Непутевые указы фейковой власти Херсона в любом случае приведут к недостатку пищи и вещей первой необходимости на территории временно оккупированного региона. Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

Какая сейчас ситуация в Херсонской области: последние новости

Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов в Херсонской и Запорожье, часть территории которых россияне временно оккупировали. Таким образом, Россия стремится установить полный контроль над этими регионами.

Российские оккупационные власти на Херсонщине пытаются незаконно ввести в обращение рубль , что является признаком аннексии. Ставленики Кремля во временно оккупированной Херсонской области требуют у продавцов ставить ценники в рублях и гривнах.

Оккупационные власти в Херсонской области также заставили подростков уничтожить мемориал Небесной Сотни в городе. Российские захватчики угрожали ребятам, что похитит их, если они не порвут плакаты с фотографиями героев.

Кроме того, кафиры в Херсонской области разрушили зеленую энергетику региона, которая перед войной начала стремительно развиваться. Русские оружием уничтожали станции и, конечно, мародерили технику, которую они, вероятно, впервые увидели.

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