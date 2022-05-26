Все из-за отсутствия лекарства в регионе. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Внимание Россияне в Херсонской области заставляют ставить ценники в рублях и в гривнах и угрожают продавцам
Дефицит лекарства
Дело в том, что из-за россиян невозможно осуществлять поставки медикаментов в Херсонскую область. Захватчики не пропускают волонтеров с подконтрольной Правительству Украины территории, которые готовы доставить гуманитарную помощь.
Такие грузы они грабят, а затем продают жителям временно оккупированных территорий,
– заявила Денисова.
Более того, почти все аптеки прекратили работу. Впрочем, небольшое количество фармацевтических заведений продолжает работать. Так там повысили цены на медицинские препараты в 3-5 раз.
В этой связи в области образовался дефицит следующих препаратов:
- от сердечно-сосудистых заболеваний;
- жаропонижающих средств.
Лекарство нелегально завозят из Крыма
В то же время кафиры нелегально завозят лекарства на территорию Херсонской области с временно оккупированного полуострова Крыма. Их продают на местных стихийных рынках.
Непутевые указы фейковой власти Херсона в любом случае приведут к недостатку пищи и вещей первой необходимости на территории временно оккупированного региона. Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.
Какая сейчас ситуация в Херсонской области: последние новости
- Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов в Херсонской и Запорожье, часть территории которых россияне временно оккупировали. Таким образом, Россия стремится установить полный контроль над этими регионами.
- Российские оккупационные власти на Херсонщине пытаются незаконно ввести в обращение рубль , что является признаком аннексии. Ставленики Кремля во временно оккупированной Херсонской области требуют у продавцов ставить ценники в рублях и гривнах.
- Оккупационные власти в Херсонской области также заставили подростков уничтожить мемориал Небесной Сотни в городе. Российские захватчики угрожали ребятам, что похитит их, если они не порвут плакаты с фотографиями героев.
- Кроме того, кафиры в Херсонской области разрушили зеленую энергетику региона, которая перед войной начала стремительно развиваться. Русские оружием уничтожали станции и, конечно, мародерили технику, которую они, вероятно, впервые увидели.