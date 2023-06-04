Праздник организовал городской совет, но уверяют, что чипсы привезли благотворители. Комментарии от представителей власти появились после многочисленных жалоб и недовольств, которые люди выражали в соцсетях. 24 Канал попытался разобраться в том, что же произошло и почему малыши получили просроченные чипсы.

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Что случилось

В Киверцах городской совет организовал детский праздник, а в рамках действа раздавали бесплатно чипсы. И дети, и взрослые толкались в большой толпе в "битве" за чипсы. Соответствующее видео обнародовал ведущий праздника – Андрей Гундер. По его словам, некоторые даже пытались взять по 5 пачек в одни руки.

Толканья за халявными чипсами: видео

Однако уже позже в сети начали сообщать, что чипсы просрочены – соответствующие фото люди отправляли в соцсети и местные группы обсуждений. Возмущало людей больше всего то, что просроченные чипсы раздавали на празднике для детей.

Просроченные чипсы раздали на детском празднике / Фото с телеграмму Киверцы инфо чат

Что говорят в горсовете

Городской совет убеждает, что 1 июня благотворительный фонд "Доброе дело" обратился с предложением принять участие в праздновании Международного дня защиты детей в Киверце и сообщили о возможности предоставить детям бесплатные подарки и чипсы в большом количестве.

Организаторы праздника перед тем как согласиться, уточнили срок годности и заверились, предварительно проверив несколько ящиков. Конечный срок на всех ящиках был 6 июня 2023,

– говорится в сообщении Киверцовский городской совет.

Мол, каким образом на праздник могли попасть просроченные упаковки снеков – им не известно.

Более того, говорят, что в городской совет жалоб и обращений не поступало. Информацию о просроченных снеках увидели только в фейсбуке от анонимного пользователя.

"Также сообщаем о том, что во время мероприятия, когда представители БФ "Доброе дело" начали выдавать снеки детям, собралось очень большое количество желающих их получить, поэтому благотворители, во избежание давки, попросили о помощи в выдаче, работников городского совета", – добавили в свое оправдание чиновники.

Там извинились за ситуацию, которая случилась и пообещали быть внимательнее во время сотрудничества с благотворительными фондами, организациями и предприятиями.