Свято організувала міська рада, але переконують, що чипси привезли благодійники. Коментарі від представників влади з'явились після численних скарг та невдоволень, які люди висловлювали у соцмережах. 24 Канал спробував розібратись у тому, що ж сталось та чому малеча отримала протерміновані чипси.

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Що сталось

У Ківерцях міська рада організувала дитяче свято, а в рамках дійства роздавали безкоштовно чипси. І діти, і дорослі штовхалися у великому натовпі в "битві" за чіпси. Відповідне відео оприлюднив ведучий свята – Андрій Гундер. За його словами, дехто навіть намагався взяти по 5 пачок в одні руки.

Штовханина за халявними чипсами: відео

Однак, уже згодом у мережі почали повідомляти, що чипси протерміновані – відповідні фото люди надсилали у соцмережі та місцеві групи обговорень. Обурювало людей найбільше те, що протерміновані чипси роздавали на святі для дітей.

Протерміновані чипси роздали на дитячому святі / Фото з телеграму Ківерці інфо чат

Що кажуть у міськраді

Міська рада переконує, що 1 червня благодійний фонд "Добра справа" звернувся з пропозицією взяти участь у відзначенні Міжнародного дня захисту дітей у місті Ківерці та повідомили про можливість надати дітям безкоштовні подарунки та чипси у великій кількості.

Організатори свята перед тим як погодитись, уточнили термін придатності, та запевнились, попередньо перевіривши декілька ящиків. Кінцевий термін на усіх ящиках був 6 червня 2023 року,

– йдеться у повідомленні Ківерцівської міської ради.

Тож, мовляв, яким чином на свято могли потрапити протерміновані упаковки снеків – їм не відомо.

Ба більше, кажуть, що до міської ради скарг та звернень не надходило. Інформацію про протерміновані снеки побачили лише у фейсбуці від анонімного користувача.

"Також повідомляємо про те, що під час заходу, коли представники БФ "Добра справа" почали видавати снеки дітям, зібралась дуже велика кількість бажаючих їх отримати, тож благодійники, з метою уникнення тисняви, попросили про допомогу у видачі, працівників міської ради", – додали у своє виправдання чиновники.

Там перепросили за ситуацію, що трапилась та пообіцяли бути надалі більш уважними під час співпраці з благодійними фондами, організаціями та підприємствами.