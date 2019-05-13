На Донбассе боевик подорвал себя, чтобы ему не помогли украинские воины

Оккупант пытался попасть на позиции Вооруженных сил Украины. На предупреждение наших бойцов остановиться и сложить оружие, боевик открыл огонь по нашим военнослужащим. Вместо этого они в свою очередь ответили из равнозначного оружия.

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В результате перестрелки боевик получил ранения. Понимая, что на помощь своих "товарищей" рассчитывать он не может, а первую медицинскую помощь будут оказывать как всегда украинцы, он решил увековечить свою фамилию. Для этого боевик засунул гранату под бронежилет, чтобы взорвать всех, кто приблизится и захочет ему помочь. Однако граната сдетонировала раньше задуманного.

Отметим, что украинские военные всегда оказывают первую медицинскую помощь раненым, следуя Женевских конвенций (как это было 19 февраля на этом же направлении, когда раненому противнику было квалифицировано оказана первая медицинская и его доставили в больницу).



Пост о боевике, взорвавшем себя на гранате