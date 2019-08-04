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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      На Луганщине 150 килограммов марихуаны полицейские нашли под открытым небом: фото

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      Марихуана в мешках
      Марихуана в мешках / пресс-служба Нацполиции Луганской области

      На высушенные и частично переработанные экземпляры правоохранители наткнулись в одной из лесополос региона. Марихуана была упакована в десятки мешков.

      Так, наркотики полицейские обнаружили вблизи села Степной Яр. Мешки с марихуаной злоумышленники готовили к транспортировке.

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      Полицейские изъяли масштабную находку. Она весила около 150 килограммов. Кроме того, рядом нашли оборудование для переработки и упаковки марихуаны и автомобиль, которым ее собирались куда-то отправить.

      марихуана наркотики поліція
      Полиция обнаружила наркотики под открытым небом / фото пресс-службы Нацполиции Луганской области

      Этим не ограничилось: недалеко от поляны с находкой правоохранители задержали 35-летнего местного. Причастность мужчины к выращиванию и переработке наркотического вещества сейчас проверяют.

      По факту инцидента уже открыли уголовное производство. Виновникам грозит от 5 до 8 лет за решеткой.

      наркотики марихуана
      наркотики марихуана 150 кілограмів
      Марихуана была упакована в десятки мешков, весили они около 150 килограммов / фото пресс-служба Нацполиции

      марихуана вплив
      Влияние марихуаны: инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Луганска Полиция Наркотики
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