На Луганщине 150 килограммов марихуаны полицейские нашли под открытым небом: фото

На высушенные и частично переработанные экземпляры правоохранители наткнулись в одной из лесополос региона. Марихуана была упакована в десятки мешков.

Так, наркотики полицейские обнаружили вблизи села Степной Яр. Мешки с марихуаной злоумышленники готовили к транспортировке.

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Полицейские изъяли масштабную находку. Она весила около 150 килограммов. Кроме того, рядом нашли оборудование для переработки и упаковки марихуаны и автомобиль, которым ее собирались куда-то отправить.



Полиция обнаружила наркотики под открытым небом / фото пресс-службы Нацполиции Луганской области

Этим не ограничилось: недалеко от поляны с находкой правоохранители задержали 35-летнего местного. Причастность мужчины к выращиванию и переработке наркотического вещества сейчас проверяют.

По факту инцидента уже открыли уголовное производство. Виновникам грозит от 5 до 8 лет за решеткой.





Марихуана была упакована в десятки мешков, весили они около 150 килограммов / фото пресс-служба Нацполиции