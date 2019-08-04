На Луганщині 150 кілограмів марихуани поліцейські знайшли просто неба: фото
На висушені і частково перероблені екземпляри правоохоронці натрапили в одній із лісосмуг регіону. Марихуана була запакована у десятки мішків.
Так, наркотики поліцейські виявили поблизу села Степний Яр. Мішки із марихуаною зловмисники готували до транспортування.
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Поліцейські вилучили масштабну знахідку. Вона важила приблизно 150 кілограмів. Окрім того, поруч знайшли обладнання для переробки та пакування марихуани й автомобіль, яким її збирались кудись відправити.
Поліція виявила наркотики просто неба/ фото прес-служби Нацполіції Луганської області
Цим не обмежилось: неподалік галявини зі знахідкою правоохоронці затримали 35-річного місцевого. Причетність чоловіка до вирощування і переробки наркотичної речовини наразі перевіряють.
За фактом інциденту вже відкрили кримінальне провадження. Винуватцям загрожує від 5 до 8 років за ґратами.
Марихуана була запакована в десятки мішків, заважили вони майже 150 кілограмів/ фото прес-служба Нацполіції
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