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      На Луганщині 150 кілограмів марихуани поліцейські знайшли просто неба: фото

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      Марихуана у мішках
      Марихуана у мішках / прес-служба Нацполіції Луганської області

      На висушені і частково перероблені екземпляри правоохоронці натрапили в одній із лісосмуг регіону. Марихуана була запакована у десятки мішків.

      Так, наркотики поліцейські виявили поблизу села Степний Яр. Мішки із марихуаною зловмисники готували до транспортування.

      До теми: На Одещині у незвичний спосіб намагалися переправити рекордну партію наркотиків: фото

      Поліцейські вилучили масштабну знахідку. Вона важила приблизно 150 кілограмів. Окрім того, поруч знайшли обладнання для переробки та пакування марихуани й автомобіль, яким її збирались кудись відправити.

      марихуана наркотики поліція
      Поліція виявила наркотики просто неба/ фото прес-служби Нацполіції Луганської області

      Цим не обмежилось: неподалік галявини зі знахідкою правоохоронці затримали 35-річного місцевого. Причетність чоловіка до вирощування і переробки наркотичної речовини наразі перевіряють.

      За фактом інциденту вже відкрили кримінальне провадження. Винуватцям загрожує від 5 до 8 років за ґратами.

      наркотики марихуана
      наркотики марихуана 150 кілограмів
      Марихуана була запакована в десятки мішків, заважили вони майже 150 кілограмів/ фото прес-служба Нацполіції

      марихуана вплив
      Вплив марихуани: інфографіка 24 каналу
       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Поліція Наркотики Новини Луганська
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