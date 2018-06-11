На Сумщине из-за врачебной халатности умерла женщина: известны подробности

В Ромнах на Сумщине из-за врачебной халатности умерла 45-летняя пациентка. Женщина дважды обращалась в медучреждение за помощью, однако из-за неправильного лечения умерла от сепсиса и интоксикации.

11 июня медику, которого обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей, сообщили о подозрении. Об этом информирует пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

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Роменской местной прокуратурой Сумской области в понедельник, 11 июня 2018 года, сообщено о подозрении врачу, которая выполняет обязанности заведующего гинекологического отделения Роменской центральной районной больницы. Медику инкриминируется ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшее смерть 45-летней пациентки,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что 2 января 2018 года жительница города Ромны с жалобами на боль обратилась в местное медицинское учреждение. На следующий день заведующий гинекологического отделения провела пациентке хирургическую манипуляцию. Уже 5 января женщину выписали.

В связи с ухудшением состояния здоровья она обратилась за помощью к врачам еще раз. Лишь на следующий день ее госпитализировали и прооперировали. Состояние пациентки ухудшалось с каждым днем, после чего ей провели очередное оперативное вмешательство. Так и не придя в сознание после операции, женщина скончалась 3 февраля.

По выводам экспертов, пациентке с самого начала установили неточный диагноз, при этом были противопоказания для назначения хирургической манипуляции. После этого женщине назначили несоответствующую антибиотикотерапию.

Смерть женщины наступила в результате сепсиса и интоксикации.

За смерть пациентки врачу грозит лишение свободы на срок до двух лет.