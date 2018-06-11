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На Сумщині через лікарську халатність померла жінка: відомі подробиці

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Лікарці у Ромнах оголосили про підозру
Лікарці у Ромнах оголосили про підозру / renasterea.ro

У Ромнах на Сумщині через лікарську халатність померла 45-річна пацієнтка. Жінка двічі зверталася до медзакладу за допомогою, втім, через неправильне лікування померла від сепсису та інтоксикації.

11 червня медику, якого звинувачують у неналежному виконанні обов’язків, повідомили про підозру. Про це інформує речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

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Роменською місцевою прокуратурою Сумської області у понеділок, 11 червня 2018 року, повідомлено про підозру лікарю, яка виконує обов’язки завідувача гінекологічного відділення Роменської центральної районної лікарні. Медику інкриміновано неналежне виконання своїх професійних обов'язків, що спричинило смерть 45-річної пацієнтки,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 2 січня 2018 року жителька Ромен зі скаргами на біль звернулась до місцевого медичного закладу. Наступного дня завідувач гінекологічного відділеня провела пацієнтці хірургічну маніпуляцію. Вже 5 січня жінку виписали.

У зв’язку з погіршенням стану здоров’я вона знову звернулась за допомогою до лікарів ще раз. Лише наступного дня її госпіталізували та прооперували. Стан пацієнтки погіршувався з кожним днем, після чого їй провели чергове оперативне втручання. Так і не прийшовши до свідомості після операції, жінка померла 3 лютого.

За висновками експертів, пацієнтці з самого початку встановили неточний діагноз, при цьому були протипоказання для призначення хірургічної маніпуляції. Після цього жінці призначили невідповідну антибіотикотерапію.

Смерть жінки настала внаслідок сепсису та інтоксикації.

За смерть пацієнтки лікарю загрожує позбавлення волі на термін до двох років.

 

Теги: Новини України Кримінальні новини Медицина Жертви Суми
Джерело: 24 канал
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