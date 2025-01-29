Тогда преподаватель остался со студенткой наедине в одном из кабинетов и совершил против воли девушки действия сексуального характера, а также пытался склонить ее к половому сношению, передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.

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Что известно

Следствие установило, что преподаватель систематически приставал к студентке. В частности, задавал непристойные вопросы, предлагал провести домой, пытался поцеловать и тому подобное.

Более того, подозреваемый посылал студентке на один из мессенджеров видеофайлы порнографического характера. При этом преподаватель хорошо знал, что девушка – несовершеннолетняя.

Сейчас решается вопрос об отстранении его от должности.

К слову, в университете Карпенко-Карого вспыхнул скандал вокруг режиссера и преподавателя Андрея Белоуса. Его обвинили в сексуальных домогательствах. Изучать дело взялась полиция. На фоне инцидента в учебное заведение готовится наведаться СБУ. Она проверит жалобы студентов на то, что есть преподаватели, которые якобы поддерживают российскую агрессию.