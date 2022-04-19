Правдивая информация

Об этом в видеообращении рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, из-за информации о начале решающей битвы на Донбассе у многих людей может усилиться тревожность.

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Но из-за особенностей психики люди переживают эту новость по-разному. Кто-то будет радоваться, что наконец-то мы победим, а другие будут наоборот еще больше нервничать. Но не существует правильных реакций на войну, все они нормальны в такой ситуации.

Но каждый человек подбирает новости под свое состояние, которые часто не раскрывают обстановку полностью. Если вы оптимист – будете больше обращать внимание на положительные новости, если пессимист – наоборот. Но нужно не терять связь с реальностью, не подбирать новости под свое состояние, а смотреть на картину в целом.

– сказал Арестович.

Такую реальность можно увидеть в сообщениях официальных органов Украины.

Ситуация на Востоке

Он отметил, что российские оккупанты поставили своим военным задачу – выйти на границы Луганской и Донецкой области. Это позволит им показать хоть какую-то "победу" после провала с захватом всей Украины.

Россия уже сама хочет прекратить войну, потому что санкции наносят огромный ущерб экономике, наносят колоссальные потери на поле боя, что делает их армию небоеспособной. Они собрали все резервы на Изюмском и Гуляйпольском направлении и пытаются атаковать нашу линию разграничения.

– рассказал Арестович.

По его словам, задача оккупантов – отрезать Рубежное, Попасную и Северодонецк и окружить наши войска в районе Славянска и Краматорска и устроить там котел. И тогда уже объявить о победе и приехать на переговоры с "надутыми щеками". Но эту задачу невозможно выполнить, потому что сил, которые у них есть – недостаточно.

"Но у них получится прорваться в некоторых городах, захватить несколько сел, нанести урон нашим войскам. Украинское руководство это все понимает и активно противодействует наступлению. И мы проводим активную оборону и почти ежедневно отбиваем населенные пункты. В зоне ООС сосредоточены самые подготовленные украинские военные. Поэтому не нужно волноваться, все будет хорошо", – успокоил Арестович.

Третья фаза

После того, как они потеряют все тактические резервы, у них останется два выхода: переходить в оборону и вести переговоры или отступать.

Я думаю, что пойдут на мирные переговоры, они будут пытаться договориться, обмануть нас и сделать вид, что так все с самого начала и планировалось, что админграница так называемых "ЛНР" и "ДНР" это и есть то, к чему все шло.

– считает Арестович.

Видеообращение Арестовича: смотреть видео