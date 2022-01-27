Соответствующее заявление он сделал на брифинге в Днепре. В частности, пояснил, что располагал информацией о психологическом давлении или срыве нацгвардейца.

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Солдаты не все расскажут генералам или заместителю министра

Николай Балан объяснил, что информация о том, что трагедия "могла стать следствием неуставных взаимоотношений, психологического давления или срыва", у них была еще до приезда в Днепр. В частности, уже на месте выяснили, что:

"Общаясь с личным составом охраны, военнослужащими, которые несли службу в одном подразделении, изучая характеристики данного военнослужащего, мы обнаружили, что примерно три недели назад был конфликт между двумя военнослужащими;

в него ныне задержанный вмешался, чтобы разнять;

об этом он докладывал командиру своего взвода. Других случаев обнаружить не удалось.

Я понимаю, что сейчас они в шоке и, возможно, не все скажут, тем более генералам, заместителю министра... Но, думаю, благодаря следователям, офицерам-психологам, полиграфологу мы установим причину,

– сообщил Балан.

Генерал рассказал, что командир роты от Артема Рябчука заявлений о буллинге не получал. Однако комиссия также общается с военнослужащими.

"До сих пор никаких свидетельств о неуставных взаимоотношениях ("дедовщину") не появилось. Глаз на глаз разговаривали с солдатами, которые, в частности, только прибыли и сложили присягу, но и они никаких заявлений о ненадлежащих отношениях не делали, – добавил Балан.

Также он объяснил, что:

психическое состояние срочников оценивает медицинская комиссия во время призыва;

затем они проходят соответствующий осмотр перед заступлением на боевую службу – с ними общается психолог, который может порекомендовать командиру солдата на службу не допускать;

местный психолог полка, которая общалась с нацгвардейцем и изучала его документы из военно-врачебной комиссии, предостережений не давала.

В ходе брифинга в ГБР заявили, что проверят Аретема Рябчука на наличие алкогольного или наркотического опьянения. Также назначили экспертизу относительно психического состояния мужчины.

Кратко о трагедии в Днепре

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