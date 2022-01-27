Соответствующий комментарий относительно расстрела в Днепре обнародовал замминистра внутренних дел. Об этом он сообщил 27 января.

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Енин заявил, что пока рано говорить о мотивах стрельбы

На сегодняшний момент (говорится о 27 января – 24 канал), наверное, рано говорить о мотивах, как бы нам всем не хотелось их понять. Я уверен, как только это позволит следствие (мотивы – 24 канал) будут известны,

– объяснил Сергей Енин.

Чиновник также упомянул, что нацгвардейцы забаррикадировали помещение, чтобы не допустить потерь среди других военнослужащих.

Трагедия в Днепре на "Южмаше": коротко

Среди ночи 27 января нацгвардеец Артем Рябчук открыл стрельбу. Погибли 5 человек – 4 военнослужащих и 1 гражданская женщина. Еще 5 человек находятся в больнице с травмами. Состояние одного человека тяжелое.

Рябчука задержали в 9:30 в городе Подгородное Днепропетровщины. В заброшенном здании обнаружили вещи стрелка и десяток пустых магазинов от автомата.

20-летнему нацгвардейцу сообщили о подозрении по 3 статьям. Ему должны избрать меру пресечения. Советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян заявила, что ему будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы возможного залога.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что считает справедливым наказанием стрелку – пожизненное заключение. Однако объяснил, что изначально экспертиза должна выяснить его психическое состояние.

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