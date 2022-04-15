Украинские защитники продолжают отвоевывать населенные пункты и спасать мирных жителей от ужасов оккупации. После отступления вражеских войск из Киевщины весь мир ужаснулся преступлениями, которые они совершали.

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Спасенные мирные жители рассказали об ужасах оккупации

Жители населенных пунктов, которым удалось выжить во время российской оккупации, рассказывают страшные истории о похищении, изнасиловании и пытках, совершенных захватчиками. Генеральный прокуратур Украины Ирина Венедиктова заявила, что уже есть 5800 дел о военных преступлениях россиян. Однако ежедневно правоохранители открывают все больше производств.

Несмотря на то, что Россия отрицает обвинения, журналисты CNN увидели правдивые последствия российской оккупации во многих местах по всей стране. В частности, они приехали в Новый и Старый Быков – две крошечные точки на карте, разделенные небольшим ручьем.

Местная жительница Екатерина Андруша рассказала, что ее дочь Виктория в первые дни вторжения решила покинуть свою квартиру в Броварах и уехать к маме. Девушка верила, что там будет безопаснее. Однако уже 27 февраля в соседние села вошли российские войска.

Оккупанты превратили местную школу в свою базу и начали крушить и грабить дома. Они терроризировали местных жителей в течение пяти недель. По словам Екатерины, оккупанты пришли к ней домой 25 марта. Они забрали ее дочь, утверждая, что она имеет в своем смартфоне информацию о российских войсках.

Через три дня в плен попала и сама Екатерина. Она рассказала, что россияне держали ее 3 дня в погребе. Напуганная женщина с завязанными глазами пыталась узнать, что случилось с ее дочерью.

Мне сказали, что она в теплом доме, что она с ними работает и скоро будет дома,

– рассказала Екатерина.

С тех пор женщина не видела свою дочь. Она отметила, что не теряет надежды, что Виктория когда-нибудь с ней свяжется.

Ольга Явон живет через несколько улиц. Ее сыновья, 32-летний Игорь и 33-летний Олег, были среди 6 молодых жителей села, которых 27 февраля казнили русские солдаты.

"Они были очень хорошие парни. Как я хочу увидеть их снова", – со слезами на глазах рассказала Ольга.

По ее словам, оккупанты схватили их после того, как взорвали мост поблизости. Русские держали тела казненных мужчин 9 дней, а затем выбросили их на улицу села с инструкцией срочно похоронить.

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