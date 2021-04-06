Ударил ножом в грудь: на Николаевщине рецидивист зарезал несовершеннолетнего
В Вознесенске, что на Николаевщине, 4 апреля произошло резонансное убийство. Вблизи местного магазина мужчина ударил ножом в сердце 16-летнего парня. Тот скончался на месте.
Источник:Полиция Николаевщины
В полиции выяснили, что мужчина всего несколько дней назад освободился из тюрьмы. Он находился там за умышленное убийство – почти 13 лет. За это время он побил другого узника, что тот умер.
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Что известно об инциденте в Николаеве
- 4 апреля в полицию позвонил прохожий-медик. Он стал свидетелем преступления, когда неизвестный ударил подростка ножом в грудь.
- Правоохранители быстро установили личность нападавшего – им оказался 30-летний житель Вознесенска.
- Через несколько часов после преступления полицейские вместе со спецназовцами задержали предполагаемого убийцу. Он скрывался у своего знакомого.
- Во время задержания ему сообщили о подозрении. За это преступление ему грозит пожизненное заключение.
Начальник полиции Николаевщины о преступлении: видео
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