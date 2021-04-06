В Вознесенске, что на Николаевщине, 4 апреля произошло резонансное убийство. Вблизи местного магазина мужчина ударил ножом в сердце 16-летнего парня. Тот скончался на месте.

В полиции выяснили, что мужчина всего несколько дней назад освободился из тюрьмы. Он находился там за умышленное убийство – почти 13 лет. За это время он побил другого узника, что тот умер.

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Что известно об инциденте в Николаеве

4 апреля в полицию позвонил прохожий-медик. Он стал свидетелем преступления, когда неизвестный ударил подростка ножом в грудь.

Правоохранители быстро установили личность нападавшего – им оказался 30-летний житель Вознесенска.

Через несколько часов после преступления полицейские вместе со спецназовцами задержали предполагаемого убийцу. Он скрывался у своего знакомого.

Во время задержания ему сообщили о подозрении. За это преступление ему грозит пожизненное заключение.

Начальник полиции Николаевщины о преступлении: видео